1 órája
Tök jó üzlet: a Balaton körül is hódít a halloween
A Balaton környékén már ma megkezdődtek a halloweeni programok, amelyek nemcsak szórakoztató kikapcsolódást kínálnak, hanem komoly gazdasági lehetőséget is jelentenek a térség számára. A tengerentúlon a Halloween több mint 11 milliárd dolláros üzlet, és egyre inkább hasonló tendencia látszik Magyarországon is. A turisztikai szakértők szerint a balatoni vállalkozók mind nagyobb hasznot húznak az őszi szezon meghosszabbítását lehetővé tevő eseményekből.
Néhány éve még sokan idegenkedtek a halloween ünneplésétől a Balaton környékén, attól tartva, hogy az ellentmond a hagyományos halottak napi megemlékezéseknek. A turisztikai szakemberek azonban meggyőzték az ellenzőket: a halloweeni programok a Balatonnál nem a hagyományokkal versengenek, hanem új, kreatív élményt kínálnak a látogatóknak. „A halottak napja méltóságteljes és családias, a halloween pedig kreatív és játékos. A kettő kiegészíti egymást, nem zavarja” – hangsúlyozta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.
Tök jó halloweeni programok a Balatonnál
A szakember szerint ma már több balatoni program is országos vonzerővel bír. A jelmezes rendezvények kedvéért a fiatalok akár több száz kilométert is megtesznek, hogy részt vehessenek rajtuk. Kiemelte a keszthelyi Festetics-kastély október 28-i szellemjárását, amely minden évben telt házas, valamint a balatonlellei programsorozatot (október 30–31.), ahol kilenc helyi étterem, bisztró és jachtklub készül halloween tematikájú ételekkel és italokkal. „Ezek az együttműködések nemcsak turisztikai attrakciók, hanem a balatoni gasztronómia népszerűsítését is szolgálják” – mondta Ernyes Violetta, a Visit Balatonlelle menedzsere.
A legnagyobb rendezvény idén a balatonfűzfői Borzongás fesztivál, amelyet október 25-én tartottak meg, és már az egész országból vonzza a látogatókat. A fesztivál különlegessége, hogy a hangulatot maguk a vendégek teremtik: a látogatók látványos, sokszor hónapok alatt elkészített jelmezekben érkeznek. „Van, aki külföldről rendeli meg a ruháját, hogy itt vonulhasson fel, és akad, aki még a kutyáját is beöltözteti” – mesélte Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere.
A balatoni halloween események már a fővárosi turisztikai központok figyelmét is felkeltették. A Madame Tussauds Budapest és a Balatoni Turizmus Szövetség idén közös kampányt indított: a legjobb jelmezes családok balatoni programokon ajándékbelépőt nyerhetnek a híres viaszfigura-kiállításra. Éskovács Péter szerint az együttműködés edukációs értékkel is bír, hiszen így a gyerekek közelebbről megismerhetik Lugosi Bélát, a klasszikus Drakula-filmek világhírű, magyar származású színészét. „Ez a partnerség mintaszerű együttműködés a régióban, erősíti a balatoni és budapesti szolgáltatók kapcsolatát” – tette hozzá a tanácsadó.
Bár pontos hazai statisztikák még nem állnak rendelkezésre, az amerikai adatok jól jelzik a halloween gazdasági súlyát: az Egyesült Államokban tavaly több mint 11 milliárd dollárt költöttek jelmezekre, édességekre és rendezvényekre. A Balatonnál és Budapesten a látogatószám évről évre nő, ami új, jövedelmező lehetőséget kínál a helyi vállalkozásoknak.
A szakértők szerint a halloween ma már nem csupán egy nyugati ünnep átvétele, hanem a magyar turisztikai szezon kreatív meghosszabbítása – egy olyan esemény, amely egyszerre szolgálja a közösségi élményt és a gazdasági fejlődést.
