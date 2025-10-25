október 25., szombat

Egy sminkes titkai: így készülnek a halloweeni karakterek (galéria)

Címkék#latex#Borzongás Fesztiválra#halloweeni időszak

Halloweeni időszakban egyre többen keresnek látványos és kreatív sminkeket. Fajdné Fekete Georgina kozmetikussal beszélgettünk arról, hogyan készülnek a halloweeni sminkek, és mire érdemes figyelni.

Seres Elizabeth

Halloweeni időszakban egyre többen keresnek különleges sminkeket, hogy egyedi és látványos karaktereket idézhessenek meg. Fajdné Fekete Georgina kozmetikus és sminkessel beszélgettünk arról, hogyan készülnek a halloweeni sminkek, és mire érdemes figyelni az előkészületek során. „Minden évben megkeresnek a barátaim, és én készítem el nekik a sminket, legyen szó kisebb bulikról vagy fesztiválokról” – mesélte Georgina, aki évente több embert sminkel, és mindig örömmel dolgozik a kreatív kihívásokon.

Georgina elárulja nekünk, hogyan készülnek a látványosabb halloweeni sminkek Fotó: Fajdné Fekete Georgina
 Georgina elárulja nekünk, hogyan készülnek a látványosabb halloweeni sminkek
Fotó: Fajdné Fekete Georgina

Profi tippek halloweeni sminkekhez

A sminkek előkészítése a bőr alapos tisztításával kezdődik. Georgina elmondta: „Mivel kozmetikus vagyok, előkészítem a bőrt, tisztítom, hidratálom, hogy az arcon szépen mutasson a smink, és ne legyen darabos.” A nehézséget gyakran a valósághű, fantáziadús elemek adják, például a műsebek készítése. Ehhez folyékony latexet és művért használ: „A latexnek van száradási ideje, amit ki kell várni, formázható, és a művérrel együtt esztétikusan alkotható meg a kívánt hatás.”

Egy sminkes titkai: így készülnek a halloweeni karakterek

Fotók: Fajdné Fekete Georgina

Az időigény a smink bonyolultságától függ. Egyszerűbb minták akár egy óra alatt elkészülhetnek, míg a részletes, kreatív megoldások két-három órát is igénybe vehetnek. „Az egyik kedvenc munkám két és fél óra volt” – mesélte Georgina, aki minden korosztályt szívesen sminkel, a tinédzserektől a középkorúakig.

Az idei évben Georgina magának és a barátainak meg persze aki elmegy hozzá is készül sminkkel a Borzongás Fesztiválra, hogy kreatívan, látványosan ünnepelje a halloweeni időszakot.

 

