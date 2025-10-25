2 órája
Egy sminkes titkai: így készülnek a halloweeni karakterek (galéria)
Halloweeni időszakban egyre többen keresnek látványos és kreatív sminkeket. Fajdné Fekete Georgina kozmetikussal beszélgettünk arról, hogyan készülnek a halloweeni sminkek, és mire érdemes figyelni.
Halloweeni időszakban egyre többen keresnek különleges sminkeket, hogy egyedi és látványos karaktereket idézhessenek meg. Fajdné Fekete Georgina kozmetikus és sminkessel beszélgettünk arról, hogyan készülnek a halloweeni sminkek, és mire érdemes figyelni az előkészületek során. „Minden évben megkeresnek a barátaim, és én készítem el nekik a sminket, legyen szó kisebb bulikról vagy fesztiválokról” – mesélte Georgina, aki évente több embert sminkel, és mindig örömmel dolgozik a kreatív kihívásokon.
Profi tippek halloweeni sminkekhez
A sminkek előkészítése a bőr alapos tisztításával kezdődik. Georgina elmondta: „Mivel kozmetikus vagyok, előkészítem a bőrt, tisztítom, hidratálom, hogy az arcon szépen mutasson a smink, és ne legyen darabos.” A nehézséget gyakran a valósághű, fantáziadús elemek adják, például a műsebek készítése. Ehhez folyékony latexet és művért használ: „A latexnek van száradási ideje, amit ki kell várni, formázható, és a művérrel együtt esztétikusan alkotható meg a kívánt hatás.”
Egy sminkes titkai: így készülnek a halloweeni karakterekFotók: Fajdné Fekete Georgina
Az időigény a smink bonyolultságától függ. Egyszerűbb minták akár egy óra alatt elkészülhetnek, míg a részletes, kreatív megoldások két-három órát is igénybe vehetnek. „Az egyik kedvenc munkám két és fél óra volt” – mesélte Georgina, aki minden korosztályt szívesen sminkel, a tinédzserektől a középkorúakig.
Az idei évben Georgina magának és a barátainak meg persze aki elmegy hozzá is készül sminkkel a Borzongás Fesztiválra, hogy kreatívan, látványosan ünnepelje a halloweeni időszakot.
