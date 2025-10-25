Egy sminkes titkai: így készülnek a halloweeni karakterek (galéria)

Halloweeni időszakban egyre többen keresnek különleges sminkeket, hogy egyedi és látványos karaktereket idézhessenek meg. Fajdné Fekete Georgina kozmetikus és sminkessel beszélgettünk arról, hogyan készülnek a halloweeni sminkek, és mire érdemes figyelni az előkészületek során. „Minden évben megkeresnek a barátaim, és én készítem el nekik a sminket, legyen szó kisebb bulikról vagy fesztiválokról” – mesélte Georgina, aki évente több embert sminkel, és mindig örömmel dolgozik a kreatív kihívásokon.

Georgina elárulja nekünk, hogyan készülnek a látványosabb halloweeni sminkek

Fotó: Fajdné Fekete Georgina

Profi tippek halloweeni sminkekhez

A sminkek előkészítése a bőr alapos tisztításával kezdődik. Georgina elmondta: „Mivel kozmetikus vagyok, előkészítem a bőrt, tisztítom, hidratálom, hogy az arcon szépen mutasson a smink, és ne legyen darabos.” A nehézséget gyakran a valósághű, fantáziadús elemek adják, például a műsebek készítése. Ehhez folyékony latexet és művért használ: „A latexnek van száradási ideje, amit ki kell várni, formázható, és a művérrel együtt esztétikusan alkotható meg a kívánt hatás.”