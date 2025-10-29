október 29., szerda

Nárcisz névnap

Halloweeni töklámpás a székely kapun – Vita egy közösségi rendezvény körül Pápán

Kerülhet-e halloweeni töklámpás egy székely kapura? Kinek az ünnepe a halloween, és van-e helye a politikának egy közösségi rendezvényen? Ezek a kérdések kerültek előtérbe Pápán, miután a Millenniumi Emlékparkban megrendezett halloweeni délutánon többek között a parkban álló székely kapu is díszbe borult.

Haraszti Gábor

A felsővárosi lakók idén is közös programmal készültek október végére: játékos, családias hangulatú délutánt szerveztek a gyermekeknek, amelyen volt halloweeni töklámpás faragás, kézműveskedés, arcfestés, kincskeresés, valamint sütemények és forralt bor is. A szervezés civil kezdeményezésként indult, ám a rendezvény lebonyolítását önkormányzati képviselők is támogatták.

Halloweeni töklámpások kerültek egy székelykapura Pápán
A székely kapura aggatott halloweeni töklámpások komoly vitát váltottak ki
Fotó: infopapa.hu

A halloweeni töklámpás kiváló dekorációs elem

A halloweeni délután jó hangulatban telt, sokan érkeztek nemcsak a Felsővárosból, hanem Pápa távolabbi részeiből is. A gyerekek önfeledten élvezték a programokat, sokan ijesztő jelmezeket öltöttek, és a halloweeni töklámpások világították meg az őszi estét. A rendezvény után azonban a közösségi médiában heves vita robbant ki. Egyesek ízléstelennek nevezték, hogy a Millenniumi Emlékparkban álló székely kaput – amelyet Pápa testvérvárosa, Kovászna ajándékozott a városnak – halloweeni dekorációval díszítették fel. A kritikusok szerint a kapu nem alkalmas arra, hogy pillanatnyi divatok vagy idegen hagyományok eszközeként jelenjen meg.

A Pápai Iránytű közösségi oldalán például így fogalmaztak: „Szekunder szégyenérzetünk van és mélységes elnézést kérünk székely honfitársainktól ezért az égbekiáltó ízléstelenségért…"
Mások viszont úgy látják, hogy a felháborodás túlzott, és a rendezvény valódi célja a közösségépítés és a gyerekek szórakoztatása volt. Egyik szervező így reagált:
– Pár ember összeállt és beletett, amit tudott, hogy a gyerekeink és mások is jól érezhessék magukat. Nem politikai rendezvény volt, hanem közösségi esemény. Szomorú, hogy ebből is politikai vita lett.

A töklámpás egy angolszász és amerikai ünnephez, a halloweenhez kötődik
Fotó: sutotok.com

A halloweeni töklámpás kelta eredetű szimbólum, de a tökfaragás a magyar népi hagyományban sem ismeretlen. Erdélyben például a tökvicsori vagy töklámpás régóta a gyerekek kedvelt őszi játéka, amikor mécsest helyeznek a kivájt tökbe, és azzal világítanak a sötétben.
A vita tehát nem pusztán a halloweeni motívumokról szól, hanem arról is, hogyan fér meg egymás mellett a modern közösségi kultúra és a hagyományos szimbólumok tisztelete.

 

