Közös emlékezés a Balatonnál – Halottak napja Balatonfüreden

A Balaton-parti településeken 2025. november 2‑án összeül a közösség, hogy méltó módon rója le kegyeletét az elhunytak előtt. A halottak napi megemlékezés keretében Balatonfüreden és Balatonarácson ökumenikus imádság, énekkari közreműködés és közös jelenlét hív minden érdeklődőt – írja a Balatonfüred hivatalos oldala.

Halottak napi megemlékezés az elhunytak tiszteletére

Forrás: balatonfured.hu

Halottak napi megemlékezés Balatonfüreden és Balatonarácson

Balatonfüreden 16:00‑kor a Köztemetőben kezdődik az ökumenikus megemlékezés, amelyet a református lelkész Bátki Dávid Géza, a római katolikus plébános Dr. Fodor János és az evangélikus lelkész Gabnai Sándor vezetnek. Közreműködik a Kék Balaton Népdalkör, vezényli Bónyai Mária karnagy.

Ezt követően 17:00‑kor Balatonarácson, a Hősi Emlékműnél folytatódik a program, résztvevők: református lelkész Császár Attila és Dr. Fodor János plébános, közreműködik a Balatonfüred Város Vegyeskara vezényletével Farsang‑Törös Krisztina karnagy.

A program mindkét helyszínen csendes, közösségi keretet biztosít a kegyelet gyakorlására.

A temetőlátogatás szempontjából hasonló a helyzet más településeken is. Pápán az Alsóvárosi temető október 31-től november 2-ig folyamatosan nyitva áll, így a látogatók saját időbeosztásuk szerint róhatják le kegyeletüket. A gépkocsival való behajtás csak külön engedéllyel lehetséges, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezni. A temető környékén rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést és a forgalom irányítását.

A november eleji megemlékezések kapcsán a Veol-podcastben Pintér József főtörzszászlós arról beszélt, mire kell figyelni a közlekedésben mindenszentek és halottak napja idején. A podcastben kiemelte, hogy a temetők környékén a forgalom ilyenkor élénkebb lehet, és adott néhány javaslatot a biztonságos közlekedéshez.