október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az elhunytak emlékére

2 órája

Közös emlékezés a Balatonnál – Halottak napja Balatonfüreden

Címkék#Balatonfüred Város Vegyeskara#imádság#Balatonarács#Hősi Emlékmű#Köztemetőben#Bátki Dávid Géza#Halottak#Napja#Balatonfüreden#program

A Balaton-parti településekre is november elején gyertyafényes hangulat költözik. A halottak napi megemlékezés során Balatonfüreden és Balatonarácson közös imával és énekkel emlékeznek az elhunytakra.

Balogh Rebeka

A Balaton-parti településeken 2025. november 2‑án összeül a közösség, hogy méltó módon rója le kegyeletét az elhunytak előtt. A halottak napi megemlékezés keretében Balatonfüreden és Balatonarácson ökumenikus imádság, énekkari közreműködés és közös jelenlét hív minden érdeklődőt – írja a Balatonfüred hivatalos oldala.

A halottak napi megemlékezés méltó emléket állít az elhunytaknak. Forrás: Balatonfured.hu
Halottak napi megemlékezés az elhunytak tiszteletére
Forrás: balatonfured.hu

Halottak napi megemlékezés Balatonfüreden és Balatonarácson

Balatonfüreden 16:00‑kor a Köztemetőben kezdődik az ökumenikus megemlékezés, amelyet a református lelkész Bátki Dávid Géza, a római katolikus plébános Dr. Fodor János és az evangélikus lelkész Gabnai Sándor vezetnek. Közreműködik a Kék Balaton Népdalkör, vezényli Bónyai Mária karnagy.

Ezt követően 17:00‑kor Balatonarácson, a Hősi Emlékműnél folytatódik a program, résztvevők: református lelkész Császár Attila és Dr. Fodor János plébános, közreműködik a Balatonfüred Város Vegyeskara vezényletével Farsang‑Törös Krisztina karnagy.

A program mindkét helyszínen csendes, közösségi keretet biztosít a kegyelet gyakorlására.

A temetőlátogatás szempontjából hasonló a helyzet más településeken is. Pápán az Alsóvárosi temető október 31-től november 2-ig folyamatosan nyitva áll, így a látogatók saját időbeosztásuk szerint róhatják le kegyeletüket. A gépkocsival való behajtás csak külön engedéllyel lehetséges, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezni. A temető környékén rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést és a forgalom irányítását. 

A november eleji megemlékezések kapcsán a Veol-podcastben Pintér József főtörzszászlós arról beszélt, mire kell figyelni a közlekedésben mindenszentek és halottak napja idején. A podcastben kiemelte, hogy a temetők környékén a forgalom ilyenkor élénkebb lehet, és adott néhány javaslatot a biztonságos közlekedéshez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu