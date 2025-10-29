Vigyázzunk egymásra a megemlékezés időszakában is!

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mindenszentekkor és halottak napja idején várhatóan élénkebb lesz a forgalom az utakon és a temetőknél, emiatt a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a temetők környékén fokozott rendőri jelenléttel igyekszik tenni a balesetek és dugók megelőzéséért. Pintér József a podcastbeszélgetésben elmondta, mikre érdemes figyelni azoknak, akik ebben az időszakban autóba ülnek, és miket javasol a rendőrség a temetőlátogatóknak, hogy feszültségmentes legyen a megemlékezés.

A rendőrség tippjei, hogy feszültségmentes legyen mindenszentek és a halottak napja

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hogyan lehet balesetmentes mindenszentek és a halottak napja?

A podcastban szó volt többek között arról, hogy: