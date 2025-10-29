október 29., szerda

Nárcisz névnap

Veol podcast

59 perce

Vigyázzunk egymásra a megemlékezés időszakában is!

Címkék#veol podcast#Halottak Napja#temetőlátogatás#Pintér József#rendőrség

A Veol-podcast vendége volt Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője, aki ismertette, mindenszentekkor és halottak napján milyen közlekedési fennakadásokra kell számítani.

Szilas Lilla

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mindenszentekkor és halottak napja idején várhatóan élénkebb lesz a forgalom az utakon és a temetőknél, emiatt a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a temetők környékén fokozott rendőri jelenléttel igyekszik tenni a balesetek és dugók megelőzéséért. Pintér József a podcastbeszélgetésben elmondta, mikre érdemes figyelni azoknak, akik ebben az időszakban autóba ülnek, és miket javasol a rendőrség a temetőlátogatóknak, hogy feszültségmentes legyen a megemlékezés.

A rendőrség tippjei, hogy feszültségmentes legyen a midenszentek és halottak napja
A rendőrség tippjei, hogy feszültségmentes legyen mindenszentek és a halottak napja
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hogyan lehet balesetmentes mindenszentek és a halottak napja?

A podcastban szó volt többek között arról, hogy:

  • A rendőrség hogyan segíti ebben az időszakban a biztonságos közlekedést?
  • Hol szoktak kialakulni dugók, melyik temetők környékén?
  • A gyalogosok milyen veszélyeknek vannak kitéve a temetők közelében?
  • A tömegközlekedés megoldást nyújthat a forgalmi dugók elkerülésére?
  • Mik a rendőrség javaslatai a temetőlátogatóknak?

 

Veol podcast

