Vigyázzunk egymásra a megemlékezés időszakában is!
A Veol-podcast vendége volt Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője, aki ismertette, mindenszentekkor és halottak napján milyen közlekedési fennakadásokra kell számítani.
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mindenszentekkor és halottak napja idején várhatóan élénkebb lesz a forgalom az utakon és a temetőknél, emiatt a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a temetők környékén fokozott rendőri jelenléttel igyekszik tenni a balesetek és dugók megelőzéséért. Pintér József a podcastbeszélgetésben elmondta, mikre érdemes figyelni azoknak, akik ebben az időszakban autóba ülnek, és miket javasol a rendőrség a temetőlátogatóknak, hogy feszültségmentes legyen a megemlékezés.
Hogyan lehet balesetmentes mindenszentek és a halottak napja?
A podcastban szó volt többek között arról, hogy:
- A rendőrség hogyan segíti ebben az időszakban a biztonságos közlekedést?
- Hol szoktak kialakulni dugók, melyik temetők környékén?
- A gyalogosok milyen veszélyeknek vannak kitéve a temetők közelében?
- A tömegközlekedés megoldást nyújthat a forgalmi dugók elkerülésére?
- Mik a rendőrség javaslatai a temetőlátogatóknak?