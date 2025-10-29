1 órája
Új irányok a gyászfeldolgozásban – Pszichológus mondja el, mi segíthet igazán
Kardos Klára klinikai szakpszichológus véleményét kérdeztük a modern gyászfeldolgozásról, illetve arról, szerinte mi segíthet a feldolgozni a veszteségünket. A halottak napja és mindenszentek időszakában sokan újraélik szeretteik távozásának fájdalmát.
A mindenszentek és a halottak napja különleges időszak, a gyász időszaka. Ilyenkor a gyászoló emberek nemcsak megemlékeznek elhunyt szeretteikről, hanem újra átélhetik a veszteség fájdalmát is. Ilyenkor összegyűlik a család és együtt járják a temetőket, hogy gyertyákat gyújtsanak elhunyt szeretteik sírjainál. De többféle módja is lehet ilyenkor a gyászolásnak. Kardos Klára klinikai szakpszichológus véleményéről olvashatnak cikkünkben.
A mindenszentek és a halottak napja a gyász időszaka
Kardos Klára lapunknak azt nyilatkozta, ő személy szerint nem tud azonosulni azokkal a fajta közösségimédia-felületeken megosztott gyászló képekkel, amikor például „gyertyát gyújtanak” a social media-profiljukon az emberek. A pszichológus szerint sokan vannak, akik úgy mutatják meg, hogy mit éreznek, hogy kirakatba tesznek olyan dolgokat, amik nem feltétlenül a tartalomra vonatkoznak, hanem inkább egyfajta magamutogatásként szolgálnak.
A közelgő halottak napjával kapcsolatban az a véleménye, hogy sokan vannak, akik valódi érzéseket élnek meg, és felidézik azokat a személyeket, akiket szerettek és elveszítettek. Bár ez egy szomorú időszak, vannak olyan családok, ahol vicces jelenteket is fel tudnak idézni az elhunyttal kapcsolatban. A pszichológus számára ez a legszimpatikusabb megélése ennek a két napnak, a „könnyes szemmel mosolygunk és visszaemlékezünk rájuk” megközelítés. Véleménye szerint, mikor visszaemlékezünk az elhunytakra, érdemes abba belegondolni, mit adtak nekünk, mit tanultunk tőlük, amiért köszönetet mondhatunk. Kardos Klára azoktól, akik hozzájuk közel álló személyeket vesztettek el, meg szokta kérdezni, hogy az elhunyt mit mondana, ha most ott lenne velük. Olyanok jutnak eszébe ilyenkor a gyászolónak, amit lehet, hogy az élete során sosem kapott meg attól a személytől, akit elveszített, de érződött a kapcsolatunkban. Sokan úgy gondolják, az elhunyt azt mondaná:
- „Büszke vagyok rád”, vagy
- „Nagyon szeretném, hogy te boldog légy”.
Ilyenkor a pszichológus szerint tisztító könnyek jelennek meg, amik például egy feszült szülő-gyermek viszonyt oldani tudnak.
Hogyan dolgozzuk fel a gyászt?
Sokan vannak, akik egyedül gyászolnak, akik gyertyát sem gyújtanak, csak gondolnak arra a személyre, aki nagyon fontos volt az életükben. Bár egyre több lehetőség adódik gyászfeldolgozó csoportterápiákhoz csatlakozni, sokan nem tudják elfogadni a külső segítséget és magukban őrlődnek. Kardos Klára szerint ők sokkal nehezebb helyzetben vannak. „Ha valaki ki tudja mondani, hogy mit érez, azzal a felére tudja csökkenteni a fájdalmát” – mondta a pszichológus. Ha még utána ezen elkezdenek dolgozni egy szakemberrel, akkor el lehet jutni egy valódi elengedéshez, feldolgozáshoz.
Szerintem mi, akik életben maradtunk, önzőek vagyunk, mert mi saját magunkat sajnáljuk.
– fogalmazott Kardos Klára. Úgy hiszi, hogy akinek volt egy értékes kapcsolata, amit el kellett engednie a halál miatt, maradnak számára olyan értékek, amik miatt továbbra is él benne az a kapcsolat. Ha nehéz helyzetbe kerül, akkor pedig tud ezekhez visszafordulni segítségért. „Ezeket a pozitív tartalékokat érdemes használni, és élni a lehetőségekkel, amik adódnak” – mondta.
A pszichológus véleménye szerint ebben az időszakban sokan azt gondolják meg kell mutatniuk, hogy elmennek a temetőbe. Azt nézik, ki visz nagyobb virágot, és úgy gondolják, ha valaki nem utazik el több száz kilométert egy elhunyt családtaghoz, akkor azt meg fogják szólni. Kardos Klára szerint ez az időszak nem erről szól. Hanem arról, hogy amíg mi élünk, tudjuk-e azokat az értékeket hasznosítani, amiket az elhunyt szeretteinktől kaptunk.