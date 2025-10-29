Új irányok a gyászfeldolgozásban – Pszichológus mondja el, mi segíthet igazán

A mindenszentek és a halottak napja különleges időszak, a gyász időszaka. Ilyenkor a gyászoló emberek nemcsak megemlékeznek elhunyt szeretteikről, hanem újra átélhetik a veszteség fájdalmát is. Ilyenkor összegyűlik a család és együtt járják a temetőket, hogy gyertyákat gyújtsanak elhunyt szeretteik sírjainál. De többféle módja is lehet ilyenkor a gyászolásnak. Kardos Klára klinikai szakpszichológus véleményéről olvashatnak cikkünkben.

A halottak napja nem a külsőségekről kell, hogy szóljon

Fotó: Getty Images

A mindenszentek és a halottak napja a gyász időszaka

Kardos Klára lapunknak azt nyilatkozta, ő személy szerint nem tud azonosulni azokkal a fajta közösségimédia-felületeken megosztott gyászló képekkel, amikor például „gyertyát gyújtanak” a social media-profiljukon az emberek. A pszichológus szerint sokan vannak, akik úgy mutatják meg, hogy mit éreznek, hogy kirakatba tesznek olyan dolgokat, amik nem feltétlenül a tartalomra vonatkoznak, hanem inkább egyfajta magamutogatásként szolgálnak.

A közelgő halottak napjával kapcsolatban az a véleménye, hogy sokan vannak, akik valódi érzéseket élnek meg, és felidézik azokat a személyeket, akiket szerettek és elveszítettek. Bár ez egy szomorú időszak, vannak olyan családok, ahol vicces jelenteket is fel tudnak idézni az elhunyttal kapcsolatban. A pszichológus számára ez a legszimpatikusabb megélése ennek a két napnak, a „könnyes szemmel mosolygunk és visszaemlékezünk rájuk” megközelítés. Véleménye szerint, mikor visszaemlékezünk az elhunytakra, érdemes abba belegondolni, mit adtak nekünk, mit tanultunk tőlük, amiért köszönetet mondhatunk. Kardos Klára azoktól, akik hozzájuk közel álló személyeket vesztettek el, meg szokta kérdezni, hogy az elhunyt mit mondana, ha most ott lenne velük. Olyanok jutnak eszébe ilyenkor a gyászolónak, amit lehet, hogy az élete során sosem kapott meg attól a személytől, akit elveszített, de érződött a kapcsolatunkban. Sokan úgy gondolják, az elhunyt azt mondaná:

„Büszke vagyok rád”, vagy

„Nagyon szeretném, hogy te boldog légy”.

Ilyenkor a pszichológus szerint tisztító könnyek jelennek meg, amik például egy feszült szülő-gyermek viszonyt oldani tudnak.