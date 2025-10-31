október 31., péntek

Tökfaragás és mécses

Két ünnep, két hangulat

Október végén valami különös történik Magyarországon: a boltok megtelnek töklámpásokkal, műanyag vámpírfogakkal és csontvázakkal, miközben a temetőkben már készülnek a mécsesek és krizantémok a sírokra. Halloween és Halottak napja - két ünnep, két hangulat, egy naptárban.

Haraszti Gábor

Két világ találkozik: az egyik hangos és narancssárga, a másik csendes és fehér. Halloween és Halottak napja. Mindenki másképp értelmezi ezeket a napokat. 

Halottak napja a megemlékezésről, Halloween a buliról szól
Halottak napja vs. Halloween. Csendes megemlékezés vagy nagy buli?
Forrás: poloskeiszorp.hu

A Halottak napja keresztény ünnep

Halloween, az angolszász importtermék, ahol a halál csak jelmez: a szellem cukrot kér, a boszorkány Instagramra posztol, és senki sem gondol arra, hogy a csontváz valaha ember volt. Ez az éj a félelem játékáról szól — ijesztgetni, de nem elgondolkodni. A halál itt poén, dizájnelem, filter.
Halottak napján viszont nem kell maskara. A temetőben mindenki csendben van, még a gyerek is. A gyertyák sora olyan, mintha a múlt szólna hozzánk: „itt voltunk mi is.” Nincs „Trick or Treat”, csak virág és emlék. Itt a halál nem látványosság, hanem valóság — méltósággal, illattal, fénnyel.
És mi, magyarok, valahol a kettő között egyensúlyozunk. Nappal mécsest gyújtunk, este tököt faragunk. Talán ez nem is baj. Talán csak így tudjuk elviselni az elmúlást - egy kis nevetéssel, egy kis csenddel.

 

