Két ünnep, két hangulat

Két világ találkozik: az egyik hangos és narancssárga, a másik csendes és fehér. Halloween és Halottak napja. Mindenki másképp értelmezi ezeket a napokat.

Halottak napja vs. Halloween. Csendes megemlékezés vagy nagy buli?

Forrás: poloskeiszorp.hu

A Halottak napja keresztény ünnep

Halloween, az angolszász importtermék, ahol a halál csak jelmez: a szellem cukrot kér, a boszorkány Instagramra posztol, és senki sem gondol arra, hogy a csontváz valaha ember volt. Ez az éj a félelem játékáról szól — ijesztgetni, de nem elgondolkodni. A halál itt poén, dizájnelem, filter.

Halottak napján viszont nem kell maskara. A temetőben mindenki csendben van, még a gyerek is. A gyertyák sora olyan, mintha a múlt szólna hozzánk: „itt voltunk mi is.” Nincs „Trick or Treat”, csak virág és emlék. Itt a halál nem látványosság, hanem valóság — méltósággal, illattal, fénnyel.

És mi, magyarok, valahol a kettő között egyensúlyozunk. Nappal mécsest gyújtunk, este tököt faragunk. Talán ez nem is baj. Talán csak így tudjuk elviselni az elmúlást - egy kis nevetéssel, egy kis csenddel.