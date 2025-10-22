Bűnmegelőzési tanácsok a rendőrségtől a megemlékezés napjaira

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nagy Judit szerkesztőségünk megkeresésére elmondta, hogy halottak napja és mindenszentek időszakában a leggyakoribb bűncselekmények a lopások és a gépjárműfeltörések. A rendőrség több hasznos tanácsot is megosztott azzal kapcsolatban, hogy miként védhetjük meg értékeinket a megemlékezés időszakában.

Halottak napja és mindenszentek időszakában a leggyakoribb bűncselekmények a temetők környékén a lopások és a gépjárműfeltörések

Fotó: police.hu

Biztonságos megemlékezés a halottak napja és mindenszentek időszakában

Nagy Judit a temetőlátogatóknak azt javasolta, hogy otthonaikat elhagyva körültekintően zárják be az ablakokat, ajtókat, kertes házak esetén a kertkapukat is, ezzel megakadályozva, hogy az utcáról illetéktelen személyek bejussanak. A sírhelyek látogatásánal a belső zsebbe rakják a pénztárcájukat, mobiltelefonjaikat. Ha esetleg vízért mennek el, akkor sem szabad felügyelet nélkül a síroknál hagyni se táskát, se értékeket. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy senki se vigyen a temetőkbe magával feleslegesen értékeket, tehát ne vigyen magával nagyobb mennyiségű készpénzt vagy több telefont. Fontos az is, hogy az iratokat, lakáskulcsot ne tartsák egy helyen, és a bankkártya mellett ne legyen ott a PIN-kód felírva.

A rendőrség javasolja, hogy kijelölt és őrzött, kivilágított parkolókban álljanak meg a temetőlátogatók járműveikkel. A temetők közelében parkoló autókban se hagyjanak feltűnő helyen értékeket és arról is győződjenek meg, hogy a gépkocsit gondosan bezárták.

Ha valaki bűncselekmény szemtanúja lesz egy temetőben, azonnal a 112-es segélyhívó telefonszámot tárcsázza. A rendőrség tapasztalatai szerint a temetőlátogatók óvatosak, így a lopások száma nem emelkedik drasztikusan. Köszönhető ez annak is, hogy a rendőrség már korán elkezdi a prevenciós tevékenységeket.