Veol podcast
1 órája
Így előzhetjük meg a halottak napi tüzek kialakulását
A Veol podcast vendége volt Csondor Henrietta tűzoltó főhadnaggyal, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, akivel a megemlékezés napjaiban kialakulható tüzek megelőzéséről beszélgetünk.
A halottak napja és a mindenszentek időszakában sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Sokan otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, előzzük meg a tüzet a temetőben és otthon is. A podcast beszélgetésből megtudhatja milyen megelőző lépéseket javasol a katasztrófavédelem, hogy a kegyeleti időszak is biztonságban teljen.
Halottak napja megünneplése tűzesetektől mentesen
A podcastban szó volt többek között arról, hogy:
- Hogyan előzhetőek meg a temetői tüzek a halottak napi időszakban?
- Milyen mécseseket használjunk, hogy ne okozzunk tüzet?
- Mit tegyünk, ha tüzet észlelünk egy temetőben?
- Sokan otthon is megemlékeznek elhuny szeretteikről. Ilyenkor a lakástüzek száma is megnövekszik?
- Hová helyezzük el a mécsest vagy a gyertyát otthon, hogy ne okozzon bajt?
- Egyre többen ünneplik a Halloweent is hazánkban és készítenek töklámpásokat. Hogyan okozhatnak tüzet ezek a lámpások és milyen óvintézkedéseket tegyünk, hogy elkerüljük a tűzeseteket?
