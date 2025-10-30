október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veol podcast

1 órája

Így előzhetjük meg a halottak napi tüzek kialakulását

Címkék#veol podcast#mindenszentek#tűz#mécses#temető

A Veol podcast vendége volt Csondor Henrietta tűzoltó főhadnaggyal, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, akivel a megemlékezés napjaiban kialakulható tüzek megelőzéséről beszélgetünk.

Szilas Lilla

A halottak napja és a mindenszentek időszakában sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Sokan otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, előzzük meg a tüzet a temetőben és otthon is. A podcast beszélgetésből megtudhatja milyen megelőző lépéseket javasol a katasztrófavédelem, hogy a kegyeleti időszak is biztonságban teljen. 

Hogyan előzhetőek meg temetői tüzek a mindenszentek és halottak napja időszakában?
Hogyan előzhetőek meg temetői tüzek a mindenszentek és  halottak napja időszakában?
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Halottak napja megünneplése tűzesetektől mentesen

A podcastban szó volt többek között arról, hogy:

  • Hogyan előzhetőek meg a temetői tüzek a halottak napi időszakban?
  • Milyen mécseseket használjunk, hogy ne okozzunk tüzet?
  • Mit tegyünk, ha tüzet észlelünk egy temetőben?
  • Sokan otthon is megemlékeznek elhuny szeretteikről. Ilyenkor a lakástüzek száma is megnövekszik?
  • Hová helyezzük el a mécsest vagy a gyertyát otthon, hogy ne okozzon bajt?
  • Egyre többen ünneplik a Halloweent is hazánkban és készítenek töklámpásokat. Hogyan okozhatnak tüzet ezek a lámpások és milyen óvintézkedéseket tegyünk, hogy elkerüljük a tűzeseteket?

 

Veol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu