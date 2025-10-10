1 órája
Vészcsengővel figyelmeztették egymást a NAV-ellenőrzésre a piacosok, hiába (+ videó)
Akciófilmbe illő jelenet játszódott le a fővárosi Golgota úti piacon: a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei civil ruhában ütöttek rajta a hamis márkatermékeket árusító standokon. A piaci árusok vészcsengővel próbálták figyelmeztetni egymást, de a hatóság gyorsabb volt. A rajtaütés során több mint 1600 hamis ruhát foglaltak le 20 millió forint feletti értékben.
A NAV közleménye szerint civil ruhás pénzügyőrök léptek akcióba a főváros egyik legnagyobb piacán. Amint megjelentek, a standok mögött dolgozó eladók azonnal riasztották egymást egy vészcsengővel, de a hatóság emberei lezárták a kijáratokat. A pénzügyőrök a razzia alatt hamis ruhákat foglaltak le — 1650 darabot, köztük sportmárkás pólókat, melegítőket és kabátokat.
Húszmilliós fogás: iparjogvédelmi eljárás indult a hamis ruhák miatt
A lefoglalt áruk becsült értéke meghaladta a 20 millió forintot. A védjegytulajdonosok képviselői megerősítették, hogy a termékek mind hamisítványok. A NAV az ügyben iparjogvédelmi jogsértés miatt indított eljárást. Az ellenőrzés célja nem csupán az állami bevételek védelme volt, hanem a fogyasztók biztonsága is – hiszen a hamis ruhák gyakran silány, egészségre veszélyes anyagokból készülnek.
Miért veszélyes a hamis ruha?
A szakértők szerint a hamis textíliák sokszor bőr- és légúti irritációt okozhatnak, ráadásul nincsen garancia vagy vásárlói jogvédelem mögöttük. A NAV évek óta küzd a „feketepiac” visszaszorításáért, amely nemcsak a gazdaságot, hanem a tisztességes vállalkozásokat is megkárosítja.
A Veszprém megyei piacokat is ellenőrzik
A NAV Veszprém Vármegyei Igazgatósága korábban több hasonló akciót tartott a megyei vásárokon. A hatóság jelezte: a hasonló ellenőrzések idén is folytatódnak a Balaton-felvidéken és a megyei vásárokon. A NAV hangsúlyozta, nemcsak a nagykereskedőket, hanem a kiskereskedőket és vásárlókat is figyelmezteti:
A cél nem a szankció, hanem a tiszta piaci verseny megőrzése. A fogyasztóknak érdemes mindig hivatalos, garanciát vállaló helyről vásárolni.
