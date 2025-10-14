Megfejtették a különös bakonyi harangszó rejtélyét – Miért 11 órakor szólt? (képgaléria, videó)

A 11 órai harangszó eredetéről tette közzé friss felfedezését Wágenhoffer Gergely helytörténeti kutató, aki Bakonyszücs és Bakonypéterd múltja kapcsán is komoly kutatásokat végzett, sőt, a sváb ősök által gondozott gyümölcsfák, fafajták megmentését is kezdeményezte már. Most a péterdi és a romándi, a szokásostól eltérő időpontban megszólaló templomharangról írt.

Harangozás a Bakonyban, különös időpontban. Magyarázatot nyert a szokás eredete. Képünkön a bakonypéterdi templom látható.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

...a legidősebb lakosok egy állatvészre, tűzvészre eredeztették vissza az itt (Péterden) és Romándon hallható harangszót, de egy kedves elszármazott családnak hála pár napja többet tudunk. Pohlinger Valéria 1937-ben tanítónőjelöltként ezt írta szülőfalujáról: Mindennap tizenegykor harangoznak, és ekkor Szent Vendel és Flórián tiszteletére mindenki elmond egy Miatyánkot. Ez a szokás onnan ered, hogy egyszer állatvész pusztított a községben, és akkor tett ilyen fogadalmat a nép.

– írta a kutató.

Tehát egy állatvész állt a háttérben – állapította meg a helytörténész, és szerinte ezt erősíti meg, hogy Szent Vendel a pásztorok, a juhászok és az állattartók védőszentje, Szent Flórián pedig a tűzoltóké. Elképzelhető, hogy az elhullott, beteg állatokat el kellett égetni.

A bakonypéterdi templom bejárata. A falu számos módon őrzi hagyományait.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Harangszó még 12 óra előtt

Miért érdekes, hogy most kiderült, megerősítést nyert a 11 órás bakonyi harangszó eredetének története?

Azért, mert ugyan ez a néphagyomány a közelmúltig megmaradt, de az eredetét kevesen ismerték, biztosat nem tudtak már erről a helyiek. Eddig.

Ez is egyfajta értékmentés, ami erősíti a bakonyiak közösségét .

. A rendszerváltás előtti időkben sok tévhit is szárnyra kapott ezzel kapcsolatban...

Most a szerencsének és a véletlennek hála, megismerhettük az igazi eredetét a 11 órás harangszónak, újra tudhatják a bakonyiak, mi a magyarázata.