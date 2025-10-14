október 14., kedd

Helytörténet

1 órája

Megfejtették a különös bakonyi harangszó rejtélyét – Miért 11 órakor szólt? (képgaléria, videó)

A legtöbb faluban déli 12 órakor hallható, mindenki tudja is, miről van szó. A Bakony két falujában azonban 11 órakor kongatták meg a harangot még a közelmúltban is. Eddig csak sejtették, miért, most egy helytörténész meg tudta fejteni a rejtélyt.

Rimányi Zita

A 11 órai harangszó eredetéről tette közzé friss felfedezését Wágenhoffer Gergely helytörténeti kutató, aki Bakonyszücs és Bakonypéterd múltja kapcsán is komoly kutatásokat végzett, sőt, a sváb ősök által gondozott gyümölcsfák, fafajták megmentését is kezdeményezte már. Most a péterdi és a romándi, a szokásostól eltérő időpontban megszólaló templomharangról írt.

Harangozás a Bakonyban, különös időpontban. Magyarázatot nyert a szokás eredete. Képünkön a bakonypéterdi templom látható.
Harangozás a Bakonyban, különös időpontban. Magyarázatot nyert a szokás eredete. Képünkön a bakonypéterdi templom látható.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

...a legidősebb lakosok egy állatvészre, tűzvészre eredeztették vissza az itt (Péterden) és Romándon hallható harangszót, de egy kedves elszármazott családnak hála pár napja többet tudunk. Pohlinger Valéria 1937-ben tanítónőjelöltként ezt írta szülőfalujáról: Mindennap tizenegykor harangoznak, és ekkor Szent Vendel és Flórián tiszteletére mindenki elmond egy Miatyánkot. Ez a szokás onnan ered, hogy egyszer állatvész pusztított a községben, és akkor tett ilyen fogadalmat a nép.

– írta a kutató.

Tehát egy állatvész állt a háttérben – állapította meg a helytörténész, és szerinte ezt erősíti meg, hogy Szent Vendel a pásztorok, a juhászok és az állattartók védőszentje, Szent Flórián pedig a tűzoltóké. Elképzelhető, hogy az elhullott, beteg állatokat el kellett égetni.

A bakonypéterdi templom bejárata. A falu számos módon őrzi hagyományait.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Harangszó még 12 óra előtt

Miért érdekes, hogy most kiderült, megerősítést nyert a 11 órás bakonyi harangszó eredetének története?

  • Azért, mert ugyan ez a néphagyomány a közelmúltig megmaradt, de az eredetét kevesen ismerték, biztosat nem tudtak már erről a helyiek. Eddig. 
  • Ez is egyfajta értékmentés, ami erősíti a bakonyiak közösségét.
  • A rendszerváltás előtti időkben sok tévhit is szárnyra kapott ezzel kapcsolatban...

Most a szerencsének és a véletlennek hála, megismerhettük az igazi eredetét a 11 órás harangszónak, újra tudhatják a bakonyiak, mi a magyarázata.

A magyar és a nyugati hagyomány szerint a déli harangszó az 1456. július 22-én kivívott nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a középkori keresztény Magyar Királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János a seregével megvédte a törökök támadásától. Pápai rendeletek voltak az alapvetően a kereszténység védelmére felszólító déli harangozás elrendelői. 

 

 

