Történelmi esemény

Négy harangot öntöttek a veszprémi várnegyed számára (galéria, videó)

Az innsbrucki, 1599 óta működő Grassmayr-harangöntödében 4 harangot öntöttek a veszprémi várnegyed két kisebb temploma számára.

Szilas Lilla

Kulcsár Dávid, egykori veszprémi káplán a Facebook-oldalán osztotta meg az örömhírt, mely szerint a négy kiöntött harang közül a 660 kg-os Kalazanci Szent József és a 130 kg-os Szent Imre-harang az egykori piarista, a 310 kg-os Szent István király, valamint a 92 kg-os Szent Kálmán-harang pedig az egykori ferences templom tornyába kerül. 

A Grassmayr-harangöntödében 4 harangot öntöttek a veszprémi várnegyed két kisebb temploma számára
Fotó: Kulcsár Dávid/Facebook

Ismét 12 harangja lesz a veszprémi várnak

„Így az első világháború előtti állapotnak megfelelően ismét 12 harangja lesz a veszprémi várnak (6 a főszékesegyházban, 3-3 a másik két kisebb templomban), mely Magyarországon egyedülálló zenei élményt jelent majd” – fogalmazott az atya

Egy korábbi Veol podcast beszélgetésben Kulcsár Dávid úgy fogalmazott az első világháborúban a ferences templom és a piarista templom tornyaiból is vittek el harangokat. Utána ezek pótlására már nem volt lehetőség. Mindegyikben egy-egy kisebb méretű harang maradt. Eredetileg a két templom és a székesegyház harang állománya 12 darabból állt, ez a keresztény szimbolikában a teljesség száma, például ha a 12 törzsre gondolunk Izraelben, vagy a 12 apostolra. A mostani felújításoknál szeretnék ha ugyanilyen számban hangozhatnának fel újra a harangok a barokk kori harangok hangskáláján.

Négy harangot öntöttek a veszprémi várnegyed számára

Fotók: Kulcsár Dávid/Facebook

 

 

