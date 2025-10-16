Taktikai szintlépés a Magyar Honvédség pilótáinak — Harcászati gyakorlat kezdődött (galéria + videó)

A HTIC kétlépcsős: először négy hét földi, elméleti és szimulátoros képzést tartanak Portugáliában, majd három hét intenzív repülőfázis következik Pápán — a hallgatók itt végzik a legösszetettebb kötelék- és taktikai harcászati gyakorlatokat. A kurzus célja, hogy a résztvevők később saját nemzeti rendszereikben oktatói minőségben adják tovább a harcászati eljárásokat, ezért is szokták a HTIC-ot a helikopteres „Top Gun”-nak nevezni.

Turzó Lajos alezredes, Rickard Rörberg (SWE), Rolkó Zoltán ezredes egy Airbus H225M típusú helikopter előtt a harcászati gyakorlat sajtórendezvényén

Fotó: Fülöp Ildikó

A légierő, ami összeköti Európát: harcászati gyakorlaton készülnek katonáink

Magyarország 2012 óta vesz részt az EDA helikopterprogramjaiban, az HTIC-hoz való csatlakozás 2020-ra datálódik; a pápai repülőbázis 2021-től vált rendszeres szereplővé — ezek a lépések jól mutatják az ország uniós és katonai együttműködésben vállalt szerepét. A gyakorlat sokszínű eszköztárat mozgat: a forgószárnyasok soraiban megjelentek a magyar H145M és H225M típusok, osztrák Bellek és német NH90-ek; az ellenerőt L-159 és JAS-39 Gripenek egészítik ki — a kombináció biztosítja a komplex, több platformra kiterjedő harcászati helyzetek modellezését. Jorge Inácio parancsnok hozzátette:

A helikopterszimulátorok kapacitásbővítése a terveknek megfelelő ütemben halad, és a HTIC kurzus révén nemcsak pilótákat képeznek, hanem olyan oktatókat is, akik hazájukban tudják továbbadni a legjobb gyakorlatokat.