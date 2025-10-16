1 órája
Taktikai szintlépés a Magyar Honvédség pilótáinak — Harcászati gyakorlat kezdődött (galéria + videó)
Pápa ismét Európa helikopteres elitjének gyakorlóterepe: az MH 47. Bázisrepülőtér idén immár ötödik alkalommal ad otthont a többnemzeti Helikopter Harcászati Oktatóképző Gyakorlat (HTIC) repülőfázisának, amely az EU MHTC-programjának legmagasabb szintű „train-the-trainer” kurzusa. A harcászati gyakorlaton Európa légierői a közös védelemre készülnek fel.
A HTIC kétlépcsős: először négy hét földi, elméleti és szimulátoros képzést tartanak Portugáliában, majd három hét intenzív repülőfázis következik Pápán — a hallgatók itt végzik a legösszetettebb kötelék- és taktikai harcászati gyakorlatokat. A kurzus célja, hogy a résztvevők később saját nemzeti rendszereikben oktatói minőségben adják tovább a harcászati eljárásokat, ezért is szokták a HTIC-ot a helikopteres „Top Gun”-nak nevezni.
Magyarország 2012 óta vesz részt az EDA helikopterprogramjaiban, az HTIC-hoz való csatlakozás 2020-ra datálódik; a pápai repülőbázis 2021-től vált rendszeres szereplővé — ezek a lépések jól mutatják az ország uniós és katonai együttműködésben vállalt szerepét. A gyakorlat sokszínű eszköztárat mozgat: a forgószárnyasok soraiban megjelentek a magyar H145M és H225M típusok, osztrák Bellek és német NH90-ek; az ellenerőt L-159 és JAS-39 Gripenek egészítik ki — a kombináció biztosítja a komplex, több platformra kiterjedő harcászati helyzetek modellezését. Jorge Inácio parancsnok hozzátette:
A helikopterszimulátorok kapacitásbővítése a terveknek megfelelő ütemben halad, és a HTIC kurzus révén nemcsak pilótákat képeznek, hanem olyan oktatókat is, akik hazájukban tudják továbbadni a legjobb gyakorlatokat.
Nemzetközi összhang a levegőben és a földön
A HTIC-szerepvállalás nem pusztán presztízs: a kiképzett harcászati oktatók szakmai tudása hosszú távon alakítja a nemzeti helikopterképzést, és garantálja, hogy Magyarország teljesíteni tudja az MHTC-ben vállalt kötelezettségeit. Ugyanakkor a háromhetes repülőfázis nappali gyakorlatainál számolni kell a polgári térben végrehajtott repülésekkel, ezért a kommunikációs és közösségi tájékoztatás, valamint a lő- és gyakorlóterületek koordinációja különös súllyal esik latba.
Taktikai szintlépés a Magyar Honvédség pilótáinakFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Összességében: a HTIC Pápán egyszerre erősíti a regionális együttműködést, fejleszti a taktikai interoperabilitást és kiképez egy új generációs oktatói stábot — ha kíváncsiak vagyunk a jövő légi műveleti gyakorlatainak irányára, erre a kurzusra érdemes figyelni. Emellett szóba került a légibázis infrastruktúrájának fejlesztése, amely jelenleg is nagy erőkkel folyik.
A helikopteres múlt emlékei Szentkirályszabadján
Bár a HTIC repüléseit ma már Pápán hajtják végre, a Magyar Honvédség helikopteres hagyománya Szentkirályszabadján gyökerezik. Veszprém mellett, a volt katonai repülőtér bejáratát ma is őrzi egy Mi-24-es harci helikopter, ez a típus évtizedeken át szolgált a honvédség kötelékében. A gépeket korábban az MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezred használta, amely innen indította a missziós és gyakorlórepüléseket egészen az ezred 2004-es megszűnéséig.
