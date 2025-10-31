október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lángnyelvek az égbolton

1 órája

Videón az utolsó gépágyúzó repülő tank, elképesztő, ahogy elköszönt a Bakonytól

Címkék#Bakony#Mi – 24#gyakorlat#helikopter#felvétel

Aki manapság Veszprém felé autózik a 8-as úton, maga is találkozhat a legendával: egy Mi–24-es ott áll kiállítva a város határában. Az afgán ellenállók körében a Mi–24-es harci helikopter neve Satan’s Chariot, azaz az Ördög szekere volt. Most, hogy a Bakony egén utoljára dördült el a gép ágyúja, az a statikus példány is új értelmet kap – már nemcsak emléktárgy, hanem korszakhatár is egyben.

Csizi Péter

A magyar Mi–24P harci helikopter hétfőtől szerdáig szerepelt éleslövészeten a bakonyi lő- és gyakorlótéren. Az első nap volt a fő látványosság: akkor repült a levegőben az utolsó olyan Mi–24-es harci helikopter, amely hivatalosan éles tűzgyakorlatot hajtott végre – ezzel lezárultnak tekinthetünk egy korszakot a hazai légvédelemben. A felvétel egy Airbus H225M kísérőhelikopterből készült, amely a „repülő tankot” kísérte a manőver közben. Benedek Levente ritka lehetőséghez jutott: ott ülhetett az Airbus fedélzetén, miközben a Hind végrehajtotta utolsó éles gyakorlatát. A felszállás Úrmajor térségéből történt, innen indult a harci helikopter a kőris-hegyi megfigyelőállás irányába, ahol a gyakorlat során több földi célra is leadta 30 milliméteres ikercsövű gépágyúja tüzét. A látvány egyszerre volt nosztalgikus és monumentális: a Bakony felett talán utoljára mordult fel a gép rotorjának mély, páncéltépő zaja. 

A Mi–24-es harci helikopter rotorjának zúgása és az ágyú torkolattüze egyszerre töltötte be a völgyet– a háttérben Veszprém sziluettje bontakozik ki
A Mi–24-es harci helikopter rotorjának zúgása és az ágyú torkolattüze egyszerre töltötte be a völgyet– a háttérben Veszprém sziluettje bontakozik ki
Fotó: Benedek Levente 

Rotorzaj, torkolattűz, történelem – így köszönt el a Mi–24-es harci helikopter 

A Honvédelmi Minisztérium hivatalosan is megkezdte a Mi–24-es típus kivonását, így a mostani lövészet gyakorlatilag egy korszak búcsúja volt. A helikopter, amelyet a felvételen látni, egy korábbi NDK-s példány: 1995-ben került Magyarországra, majd később Oroszországban újították fel, és 2019-től ismét szolgálatba állt. Az érkezés évében 7-8 évet – vagy 1500 repült órát – repülhettek gépenként. Mivel nem tudjuk, mennyit repültek, így feltételezzük, hogy a 7-8 év lejárta miatt kerültek elsősorban kivonásra. Eredetileg 12 gép felújítását tervezték, ám végül csak 8 jutott ki Oroszországba nagyjavításra. A harci helikopterek karbantartását nehezíti, hogy az orosz gyár nem vállal garanciát a más forrásból beszerzett alkatrészekre, miközben a típus nem kapott modern, nyugati fegyverrendszert sem.

A Hind, avagy a Krokodil, aminek jól állt a ráncfelvarrás

A Mi–24 a Mil tervezőiroda fejlesztése, 1969-ben repült először, és 1972-ben állt szolgálatba. A NATO-nál Hind (szarvastehén), Oroszországban Krokodil néven ismert – utóbbi elnevezés találóbb: a páncélozott test, a masszív orr-rész és a rotor alatti erő brutális látványt ad. A gép fő fegyvere a 30 milliméteres, ikercsövű gépágyú – ugyanaz a fegyverrendszer, amelyet a Szu–25-ös csatarepülő is használ. Az orosz kitérő alatt a hadigépek a Mi–24PN szintű fejlesztéseket is megkapták, ezért elmondhatjuk, hogy a karbantartás hatására előnyére öregedett a „repülő tank".

A gépágyú visszarúgásának ereje 6–7 tonna – ez majdnem akkora, mint a helikopter teljes felszállótömege fegyverzet nélkül!

Az évek során páncéltörő rakéta indítására nem került sor. Azok beszerzése nem ismert okok miatt nem valósult meg. Mégis, a tűzerő látványa és a gép legendája egyaránt megmutatta, miért maradt a Mi–24 a hidegháború egyik legikonikusabb harci helikoptere. 

„Repülő tanknak” is nevezték – a Mi–24-es  harci helikopter páncélozott teste és brutális tűzereje legendát teremtett, amely most a Bakony felett búcsúzott
Fotó: Benedek Levente 

A jelen és a jövő határán

A magyar Mi–24-esek jelenleg hivatalosan kivonás alatt állnak, ám a típus gyártása Oroszországban nem szűnt meg, és több országban még ma is szolgálatban repül. Ezért a katonai körökben sokan úgy vélik: nem biztos, hogy a Mi–24 története végleg lezárult Magyarországon sem. Ha a geopolitikai helyzet, a hadiipari ellátás vagy a stratégiai igény újra változik, a típus akár ismét visszatérhet hadrendbe – legalább gyakorló vagy díszrepülési szerepben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu