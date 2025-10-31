Videón az utolsó gépágyúzó repülő tank, elképesztő, ahogy elköszönt a Bakonytól

A magyar Mi–24P harci helikopter hétfőtől szerdáig szerepelt éleslövészeten a bakonyi lő- és gyakorlótéren. Az első nap volt a fő látványosság: akkor repült a levegőben az utolsó olyan Mi–24-es harci helikopter, amely hivatalosan éles tűzgyakorlatot hajtott végre – ezzel lezárultnak tekinthetünk egy korszakot a hazai légvédelemben. A felvétel egy Airbus H225M kísérőhelikopterből készült, amely a „repülő tankot” kísérte a manőver közben. Benedek Levente ritka lehetőséghez jutott: ott ülhetett az Airbus fedélzetén, miközben a Hind végrehajtotta utolsó éles gyakorlatát. A felszállás Úrmajor térségéből történt, innen indult a harci helikopter a kőris-hegyi megfigyelőállás irányába, ahol a gyakorlat során több földi célra is leadta 30 milliméteres ikercsövű gépágyúja tüzét. A látvány egyszerre volt nosztalgikus és monumentális: a Bakony felett talán utoljára mordult fel a gép rotorjának mély, páncéltépő zaja.

A Mi–24-es harci helikopter rotorjának zúgása és az ágyú torkolattüze egyszerre töltötte be a völgyet– a háttérben Veszprém sziluettje bontakozik ki

Fotó: Benedek Levente

Rotorzaj, torkolattűz, történelem – így köszönt el a Mi–24-es harci helikopter

A Honvédelmi Minisztérium hivatalosan is megkezdte a Mi–24-es típus kivonását, így a mostani lövészet gyakorlatilag egy korszak búcsúja volt. A helikopter, amelyet a felvételen látni, egy korábbi NDK-s példány: 1995-ben került Magyarországra, majd később Oroszországban újították fel, és 2019-től ismét szolgálatba állt. Az érkezés évében 7-8 évet – vagy 1500 repült órát – repülhettek gépenként. Mivel nem tudjuk, mennyit repültek, így feltételezzük, hogy a 7-8 év lejárta miatt kerültek elsősorban kivonásra. Eredetileg 12 gép felújítását tervezték, ám végül csak 8 jutott ki Oroszországba nagyjavításra. A harci helikopterek karbantartását nehezíti, hogy az orosz gyár nem vállal garanciát a más forrásból beszerzett alkatrészekre, miközben a típus nem kapott modern, nyugati fegyverrendszert sem.

A Hind, avagy a Krokodil, aminek jól állt a ráncfelvarrás

A Mi–24 a Mil tervezőiroda fejlesztése, 1969-ben repült először, és 1972-ben állt szolgálatba. A NATO-nál Hind (szarvastehén), Oroszországban Krokodil néven ismert – utóbbi elnevezés találóbb: a páncélozott test, a masszív orr-rész és a rotor alatti erő brutális látványt ad. A gép fő fegyvere a 30 milliméteres, ikercsövű gépágyú – ugyanaz a fegyverrendszer, amelyet a Szu–25-ös csatarepülő is használ. Az orosz kitérő alatt a hadigépek a Mi–24PN szintű fejlesztéseket is megkapták, ezért elmondhatjuk, hogy a karbantartás hatására előnyére öregedett a „repülő tank".

A gépágyú visszarúgásának ereje 6–7 tonna – ez majdnem akkora, mint a helikopter teljes felszállótömege fegyverzet nélkül!

Az évek során páncéltörő rakéta indítására nem került sor. Azok beszerzése nem ismert okok miatt nem valósult meg. Mégis, a tűzerő látványa és a gép legendája egyaránt megmutatta, miért maradt a Mi–24 a hidegháború egyik legikonikusabb harci helikoptere.