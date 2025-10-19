Harcosok Edzőtábora után Békemenet

„Jó buli volt tegnap, de ma már meló van” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki több képet, videót is megosztott a hétvégi Harcosok Klubja Edzőtáborról, amelyen a megye vezető politikusai is részt vettek. Az egyik bejegyzésben Orbán Viktor azt is elárulta, hogy utoljára 1973-ban járt Zánkán, amikor a komplexum még úttörőtábor volt.

Harcosok Klubja Edzőtábor Zánkán

Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala

Harcosok Klubja Edzőtábor megyei résztvevőkkel

Kontrát Károly Veszprém vármegye 2. sz. egyéni választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalán megosztott videójában arról beszélt, hogy a Harcosok Klubja Edzőtábor után a következő találkozó a Békemenet lesz október 23-án, Budapesten.

Az országgyűlési képviselő tegnap lapunknak az edzőtáborban folytatott aláírásgyűjtésről is beszélt. Mint mondta, a Harcosok Klubja edzőtábor szinte minden tagja aláírta azt a gyűjtőívet, amelyen a béke mellett tették le voksukat. Többek közt Bohár Dani, Deák Dani, Nagy Feró és a Gazda is aláírta az ívet.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a 3. számú választókerület elnöke Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkárral, Komárom-eszterom megyei országgyűlési képviselővel közös képet osztott meg közösségi oldalán. „Találkozó harcostársakkal” – írta hozzá.