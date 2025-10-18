október 18., szombat

Harcosok Klubja Edzőtábor

56 perce

Mondjunk nemet a háborúra! – aláírásokat gyűjt a Harcosok Klubja

Címkék#Kontrát Károly#Harcosok Klubja#háború

Zánkán rendezték meg a Harcosok Klubja edzőtáborát, ahol Kontrát Károly országgyűlési képviselő is segített aláírásokat gyűjteni a háború ellen.

Veol.hu
Fotó: Kontrát Károly/Facebook

Ma vette kezdetét Zánkán a kétnapos Harcosok Klubja edzőtábor, ahol a Fidesz digitális harcosai gyűlnek össze, Sátoraljaújhely után másodszor. A békepártiak nemet mondanak a háborús tervekre. 

Fotó: Kontrát Károly/Facebook

A Harcosok Klubja nemmel szavaz a háborúra

Kontrát Károly országgyűlési képviselő egy videót osztott meg Facebook-oldalán, ahol bemutatja, hogy a Harcosok Klubja Edzőtáborában aláírásokat gyűjtenek a háború ellen. Többek közt Bohár Dani, Deák Dani, Nagy Feró és a Gazda is aláírta az ívet. 

Kontrát Károly lapunknak elmondta, hogy a mai nap szinte minden harcos aláírta a háború elleni szavazást, nagy érdeklődés volt a strandjuknál, sorban álltak a Harcosok Klubja tagjai, hogy a béke mellett szavazhassanak. 

 

