Mondjunk nemet a háborúra! – aláírásokat gyűjt a Harcosok Klubja

Ma vette kezdetét Zánkán a kétnapos Harcosok Klubja edzőtábor, ahol a Fidesz digitális harcosai gyűlnek össze, Sátoraljaújhely után másodszor. A békepártiak nemet mondanak a háborús tervekre.

Már szinte minden Harcosok Klubja tag aláírta az ívet

Fotó: Kontrát Károly/Facebook

A Harcosok Klubja nemmel szavaz a háborúra

Kontrát Károly országgyűlési képviselő egy videót osztott meg Facebook-oldalán, ahol bemutatja, hogy a Harcosok Klubja Edzőtáborában aláírásokat gyűjtenek a háború ellen. Többek közt Bohár Dani, Deák Dani, Nagy Feró és a Gazda is aláírta az ívet.

Kontrát Károly lapunknak elmondta, hogy a mai nap szinte minden harcos aláírta a háború elleni szavazást, nagy érdeklődés volt a strandjuknál, sorban álltak a Harcosok Klubja tagjai, hogy a béke mellett szavazhassanak.