Hat évtized után találkoztak

Mint már sokadszor, ezúttal is osztálytársunk, Szélesiné Németh Erzsébet szervezésében és önfeláldozó munkájával valósult meg a találkozó, beleértve az ebéd elkészítését és az esemény koordinálását is, amit ezúton is mindenki nevében megköszönök.

Harmincan jártunk az osztályba, és ebből tizenkilencen voltunk jelen – hárman sajnos különböző problémák miatt nem tudtak eljönni, a többiek az égiekből figyeltek bennünket. Eljött és megtisztelt bennünket az egyetlen még élő tanárunk, az igazgatóhelyettes Tóth Ferenc, aki 89 éves. Akire mindig felnéztünk, és ma is büszkék vagyunk arra, hogy a tanárunk volt. Egy okos, bölcs, tiszta szívű ember, akinek minden mondatában a jóra nevelési szándék köszön vissza. Nemcsak a szavai, hanem szép, népes családja is példaként szolgál számunkra. Örömmel és tisztelettel hallgattuk, amikor azt mondta, hogy azért vagyunk ilyen szép számmal jelen, mert életvitelünkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy így legyen.

Ezen a hosszúra nyúló délutánon a tartalmas, víg kedélyű beszélgetés közben felidéztük a régi emlékeket, sztorikat, diákcsínyeket is. Sok megbeszélnivaló akadt, előjöttek a családdal, gyerekekkel kapcsolatos témák, melyekről olyan őszintén beszélt mindenki, ahogy tényleg csak egy családban szokás. Tóth tanár úr pedig mindig tud újat mondani-mutatni számomra. Beszélgetés közben egy A4-es lapot adott a kezembe. A volt igazgatónk temetési búcsúztatóját elolvasva szívig hatott az életútja, amiről mit sem tudtam ennyi idő után sem. Erdélyből jött menekültként, elválasztva a családjától, és Vászolyon tanított, majd évekkel később tudott egyesülni családjával. Egy jóindulatú, jószívű ember, akinek morc külseje mély érzéseket rejtő embert takar. Akinek öröm volt az óráján lenni és figyelni, mert könyvből szinte nem is kellett tanulni. Soha nem mutatta ki, hogy miken ment keresztül.

Úgy gondolom, ebben a pár órában a viszontlátás öröme mellett kikapcsolódott és feltöltődött mindenki.

Még egyszer köszönöm Tóth tanár úrnak, hogy velünk volt, és hogy ennyien eljöttetek. Mindenkinek jó egészséget, boldogságot kívánok, örülök, hogy együtt lehettem veletek ezen a szép délutánon.

Szabó Lajos, Balatonfüred