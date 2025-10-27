Túra a hegyesdi várhoz – a Balaton-felvidék rejtett kincse

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy különleges kiránduláson vett részt a Balaton-felvidéken, ahol Hegyesd kevésbé ismert, de annál látványosabb nevezetességét, a hegyesdi várromot járta be. A túra során a miniszter elmondta: a hegyesdi várrom felfedezése ismét megerősítette benne, milyen szerencsésnek érzi magát, hogy az ország egyik legszebb választókerületében dolgozhat.

A hegyesdi várrom felfedezése során lenyűgöző panoráma és gazdag történelmi emlékek tárulnak fel

Fotó: Navracsics Tibor / Facebook

A túra csúcspontja a hegyesdi várrom

A Balaton-felvidék szívében fekvő Hegyesd nem tartozik a legismertebb turistacélpontok közé, pedig a település fölé magasodó, vulkáni kúp tetején álló várrom különleges látványt nyújt. A hegyoldalon vezető tanösvény nemcsak természeti szépségeket, hanem történelmi emlékeket is kínál az idelátogatóknak.

Navracsics Tibor a túrát Adrián Szabolcs polgármester társaságában tette meg. A séta során felkeresték a környék bányatavát és a temetőt is, miközben Hegyesd múltjáról, jelenéről és a jövőbeni fejlesztési tervekről beszélgettek. A találkozó alkalmat adott arra is, hogy a helyi közösség fontosságáról és a természeti, valamint kulturális örökség megőrzésének szerepéről is szó essen.

Fotó: Navracsics Tibor / Facebook

A hegyesdi várrom, bár kevésbé ismert, a Balaton-felvidék egyik legszebb panorámáját kínálja. A település és az egyre népszerűbb tanösvény igazi felfedezésre váró kincs, amelyet a természetjárók, történelmi emlékek iránt érdeklődők és a csendes pihenésre vágyók egyaránt nagyra értékelhetnek.