1 órája
Újít a MÁV: így lesz gyorsabb és egyszerűbb a helyjegyes felszállás
Mostantól sokkal könnyebb dolguk lesz azoknak, akik helyjegyet váltottak a vonatokra. A MÁV-csoport ugyanis új utastájékoztatási rendszert vezetett be, amelynek köszönhetően az utasok pontosan tudhatják, hol kell várniuk a peronon.
A MÁV-csoport jelentős újítást vezetett be az utastájékoztatás terén, amely minden helyjeggyel utazó számára kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a felszállást. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az új rendszer lényege, hogy minden peronon színes ábrák jelzik, melyik kocsi melyik szektorban áll meg, a betűjelzéseket pedig a peron megfelelő részén is elhelyezték. Így a helyjegyes utasok pontosan tudhatják, hol várakozzanak a vonat érkezésekor, ezzel elkerülve a kapkodást és a felesleges tolongást.
Így változik a felszállás: helyjegy segít a peronon megtalálni a helyünket
A nyáron indított pilotprojekt a balatoni állomásokon már bizonyította hatékonyságát: a rendszernek köszönhetően az utasok gyorsabban találták meg a számukra kijelölt kocsit, a vonatok pedig rövidebb ideig álltak az állomáson, így gördülékenyebb lett a közlekedés. A projekt eredményei rendkívül pozitívak voltak, a visszajelzések alapján az utasok elégedettek voltak az új tájékoztatással, amely jelentősen csökkentette a felszállással járó stresszt.
A sikeres balatoni próba után a MÁV a rendszert Kelenföldön is bevezette, így a főváros egyik legforgalmasabb állomásán is megtapasztalhatják az utasok a fejlesztés előnyeit. A vezérigazgató kiemelte, hogy a módszer a nemzetközi gyakorlatban is bevált, Magyarországon pedig jelenleg több mint 40 állomáson futó pilotprojektként működik.
A MÁV kéri az utasokat, hogy figyeljék a szektortáblákat az állomásokon, hiszen ez elengedhetetlen a rendszer hatékony és zavartalan működéséhez. A táblák segítségével a helyjeggyel utazók a lehető leggyorsabban és kényelmesebben találhatják meg a helyüket, és a vonatok pontosabb menetrend szerint indulhatnak.
Ez az újítás különösen a nyári szezonban, a balatoni vonatoknál volt hasznos, amikor a vakáció miatt sokan utaztak egyszerre. A MÁV célja, hogy a rendszer bevezetésével mindenki számára egyszerűbb és stresszmentesebb legyen az utazás, a helyjegy szerinti várakozás pedig a jövőben minden forgalmas állomáson elérhetővé válik.
A MÁV-nál rákérdeztünk, az újítás a Veszprém vármegyei vasútállomásokon mikor jelenhet meg; válaszukat várjuk, s ha megérkezik, tájékoztatjuk olvasóinkat.