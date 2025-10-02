Újít a MÁV: így lesz gyorsabb és egyszerűbb a helyjegyes felszállás

A MÁV-csoport jelentős újítást vezetett be az utastájékoztatás terén, amely minden helyjeggyel utazó számára kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a felszállást. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az új rendszer lényege, hogy minden peronon színes ábrák jelzik, melyik kocsi melyik szektorban áll meg, a betűjelzéseket pedig a peron megfelelő részén is elhelyezték. Így a helyjegyes utasok pontosan tudhatják, hol várakozzanak a vonat érkezésekor, ezzel elkerülve a kapkodást és a felesleges tolongást.

Komfortosabb, könnyebb várakozás és gyorsabb felszállás a helyjegy új rendszerével

Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/Facebook

Így változik a felszállás: helyjegy segít a peronon megtalálni a helyünket

A nyáron indított pilotprojekt a balatoni állomásokon már bizonyította hatékonyságát: a rendszernek köszönhetően az utasok gyorsabban találták meg a számukra kijelölt kocsit, a vonatok pedig rövidebb ideig álltak az állomáson, így gördülékenyebb lett a közlekedés. A projekt eredményei rendkívül pozitívak voltak, a visszajelzések alapján az utasok elégedettek voltak az új tájékoztatással, amely jelentősen csökkentette a felszállással járó stresszt.

A sikeres balatoni próba után a MÁV a rendszert Kelenföldön is bevezette, így a főváros egyik legforgalmasabb állomásán is megtapasztalhatják az utasok a fejlesztés előnyeit. A vezérigazgató kiemelte, hogy a módszer a nemzetközi gyakorlatban is bevált, Magyarországon pedig jelenleg több mint 40 állomáson futó pilotprojektként működik.

A MÁV kéri az utasokat, hogy figyeljék a szektortáblákat az állomásokon, hiszen ez elengedhetetlen a rendszer hatékony és zavartalan működéséhez. A táblák segítségével a helyjeggyel utazók a lehető leggyorsabban és kényelmesebben találhatják meg a helyüket, és a vonatok pontosabb menetrend szerint indulhatnak.

Ez az újítás különösen a nyári szezonban, a balatoni vonatoknál volt hasznos, amikor a vakáció miatt sokan utaztak egyszerre. A MÁV célja, hogy a rendszer bevezetésével mindenki számára egyszerűbb és stresszmentesebb legyen az utazás, a helyjegy szerinti várakozás pedig a jövőben minden forgalmas állomáson elérhetővé válik.