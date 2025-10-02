október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könnyítés a közlekedésben

34 perce

Újít a MÁV: így lesz gyorsabb és egyszerűbb a helyjegyes felszállás

Címkék#MÁV#pilotprojekt#szektortábla#peron#helyjegy

Mostantól sokkal könnyebb dolguk lesz azoknak, akik helyjegyet váltottak a vonatokra. A MÁV-csoport ugyanis új utastájékoztatási rendszert vezetett be, amelynek köszönhetően az utasok pontosan tudhatják, hol kell várniuk a peronon.

Titzl Vivien

A MÁV-csoport jelentős újítást vezetett be az utastájékoztatás terén, amely minden helyjeggyel utazó számára kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a felszállást. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az új rendszer lényege, hogy minden peronon színes ábrák jelzik, melyik kocsi melyik szektorban áll meg, a betűjelzéseket pedig a peron megfelelő részén is elhelyezték. Így a helyjegyes utasok pontosan tudhatják, hol várakozzanak a vonat érkezésekor, ezzel elkerülve a kapkodást és a felesleges tolongást.

Könnyebb várakozás és gyorsabb felszállás a helyjegy új rendszerével
Komfortosabb, könnyebb várakozás és gyorsabb felszállás a helyjegy új rendszerével
Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/Facebook

Így változik a felszállás: helyjegy segít a peronon megtalálni a helyünket

A nyáron indított pilotprojekt a balatoni állomásokon már bizonyította hatékonyságát: a rendszernek köszönhetően az utasok gyorsabban találták meg a számukra kijelölt kocsit, a vonatok pedig rövidebb ideig álltak az állomáson, így gördülékenyebb lett a közlekedés. A projekt eredményei rendkívül pozitívak voltak, a visszajelzések alapján az utasok elégedettek voltak az új tájékoztatással, amely jelentősen csökkentette a felszállással járó stresszt.

A sikeres balatoni próba után a MÁV a rendszert Kelenföldön is bevezette, így a főváros egyik legforgalmasabb állomásán is megtapasztalhatják az utasok a fejlesztés előnyeit. A vezérigazgató kiemelte, hogy a módszer a nemzetközi gyakorlatban is bevált, Magyarországon pedig jelenleg több mint 40 állomáson futó pilotprojektként működik.

A MÁV kéri az utasokat, hogy figyeljék a szektortáblákat az állomásokon, hiszen ez elengedhetetlen a rendszer hatékony és zavartalan működéséhez. A táblák segítségével a helyjeggyel utazók a lehető leggyorsabban és kényelmesebben találhatják meg a helyüket, és a vonatok pontosabb menetrend szerint indulhatnak.

Ez az újítás különösen a nyári szezonban, a balatoni vonatoknál volt hasznos, amikor a vakáció miatt sokan utaztak egyszerre. A MÁV célja, hogy a rendszer bevezetésével mindenki számára egyszerűbb és stresszmentesebb legyen az utazás, a helyjegy szerinti várakozás pedig a jövőben minden forgalmas állomáson elérhetővé válik.

A MÁV-nál rákérdeztünk, az újítás a Veszprém vármegyei vasútállomásokon mikor jelenhet meg; válaszukat várjuk, s ha megérkezik, tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu