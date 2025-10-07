Több mint sport: közösség és kultúra

A rendezvény illeszkedett a könyvtár Pápai fotóalbumok című rendezvénysorozatába, hiszen az elmúlt évtizedeket fényképeken, újságcikkeken, érmeken és serlegeken keresztül elevenítette fel az iskola. Az alkalmon egy összefoglaló, visszatekintő videót is levetítettek a Hét Csillag Egyesület múltjáról és jelenéről.

A Hét Csillag Egyesület a könyvtár előadótermébe várta a meghívott vendégeket

Fotó: Haraszti Gábor

A Hét Csillag Egyesület 1995-ben alakult

Az iskola 1990 óta működik, 1995-től önálló pápai székhelyű sportegyesület. A kiállítás segítségével a látogatók betekintést nyerhettek mind az öt szakág életébe, megismerhették a versenysport és a hagyományőrzés tárgyi emlékeit. A pápai kung-fusok számára mindig fontos volt, hogy a sport mellett a közösség és a kultúra is hangsúlyos szerepet kapjon. A klub több tucat jótékonysági, hagyományőrző és közösségi rendezvényt szervezett az elmúlt években – köztük a Költészet napi programokat, a Wass Albert-felolvasóesteket, az Ültess fát! mozgalmat, a Múzeumok éjszakáját és a magyar vásárokat.

– Évente 10–15 olyan eseményünk van, ami nem szorosan a sporthoz kötődik, de mégis az egyesület lelkületét tükrözi. Sok pápai talán ezekről a rendezvényekről ismer minket leginkább – mondta Pintér Péter, aki 2000 óta vezeti az egyesületet.

Az elmúlt három évtized fotókon, mozgóképen elevenedett meg

Fotó: Haraszti Gábor

Mérföldkövek és sikerek

Az egyesület életében több fontos állomás is volt: