Több mint sport: közösség és kultúra
2025-ben 30 éves jubileumát ünnepli a Hét Csillag Egyesület. A kerek évforduló apropóján a három évtizedet átfogó kiállítás nyílt a Jókai Mór Városi Könyvtárban, ahol az egyesületet Pintér Péter elnök mutatta be az érdeklődőknek.
A rendezvény illeszkedett a könyvtár Pápai fotóalbumok című rendezvénysorozatába, hiszen az elmúlt évtizedeket fényképeken, újságcikkeken, érmeken és serlegeken keresztül elevenítette fel az iskola. Az alkalmon egy összefoglaló, visszatekintő videót is levetítettek a Hét Csillag Egyesület múltjáról és jelenéről.
A Hét Csillag Egyesület 1995-ben alakult
Az iskola 1990 óta működik, 1995-től önálló pápai székhelyű sportegyesület. A kiállítás segítségével a látogatók betekintést nyerhettek mind az öt szakág életébe, megismerhették a versenysport és a hagyományőrzés tárgyi emlékeit. A pápai kung-fusok számára mindig fontos volt, hogy a sport mellett a közösség és a kultúra is hangsúlyos szerepet kapjon. A klub több tucat jótékonysági, hagyományőrző és közösségi rendezvényt szervezett az elmúlt években – köztük a Költészet napi programokat, a Wass Albert-felolvasóesteket, az Ültess fát! mozgalmat, a Múzeumok éjszakáját és a magyar vásárokat.
– Évente 10–15 olyan eseményünk van, ami nem szorosan a sporthoz kötődik, de mégis az egyesület lelkületét tükrözi. Sok pápai talán ezekről a rendezvényekről ismer minket leginkább – mondta Pintér Péter, aki 2000 óta vezeti az egyesületet.
Mérföldkövek és sikerek
Az egyesület életében több fontos állomás is volt:
- 2002-ben avatták fel a Jókai utcai edzőtermet, amely azóta is az iskola központja.
- 2004–2005-ben Pintér Péter Kínában képviselte a pápai csapatot.
- 2008-ban megszerezték szakmai függetlenségüket, miután az elnök mestervizsgát tett Budapesten.
- 2009-ben elindult a hagyományőrző szakág, amely új lendületet adott a klubnak.
Az elmúlt három évtized alatt több száz fiatal fordult meg az edzéseken, sokan közülük ma már gyermekeiket, sőt unokáikat is az egyesületbe hozzák. A sportolóik 12 országban versenyeztek, világbajnoki második helyezést és számos világkupa-győzelmet is elértek.
– Most közel 90 aktív tagunk van, ebből 80 igazolt versenyző. A hét hat napján vannak edzéseink, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a közösség ereje ma is megtartó – hangsúlyozta Pintér Péter.
Kihívások és jövőkép
A pandémia, az energiaválság és a fiatalok virtuális világa komoly kihívást jelentett az egyesület számára, de a közösség mindig megtalálta a módját, hogy talpra álljon. Pintér Péter szerint a titok a tagság elhivatottságában rejlik. – Ez nem egy egyszemélyes szervezet. Az egyesület erejét mindig a közösség adta – fogalmazott.
A jövőt illetően nagy álmok is megfogalmazódtak: a cél egy saját, többfunkciós harcművészeti és közösségi központ létrehozása, amely méltó otthona lehetne a sokrétű szakágaknak és rendezvényeknek.