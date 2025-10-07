október 7., kedd

Kerek jubileum

59 perce

Több mint sport: közösség és kultúra

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#Pápai fotóalbumok#jubileum#könyvtár

2025-ben 30 éves jubileumát ünnepli a Hét Csillag Egyesület. A kerek évforduló apropóján a három évtizedet átfogó kiállítás nyílt a Jókai Mór Városi Könyvtárban, ahol az egyesületet Pintér Péter elnök mutatta be az érdeklődőknek.

Haraszti Gábor

A rendezvény illeszkedett a könyvtár Pápai fotóalbumok című rendezvénysorozatába, hiszen az elmúlt évtizedeket fényképeken, újságcikkeken, érmeken és serlegeken keresztül elevenítette fel az iskola. Az alkalmon egy összefoglaló, visszatekintő videót is levetítettek a Hét Csillag Egyesület múltjáról és jelenéről.

Hét Csillag Egyesület - Jubileumi kiállítás a könyvtárban
A Hét Csillag Egyesület a könyvtár előadótermébe várta a meghívott vendégeket
Fotó: Haraszti Gábor

A Hét Csillag Egyesület 1995-ben alakult

Az iskola 1990 óta működik, 1995-től önálló pápai székhelyű sportegyesület. A kiállítás segítségével a látogatók betekintést nyerhettek mind az öt szakág életébe, megismerhették a versenysport és a hagyományőrzés tárgyi emlékeit. A pápai kung-fusok számára mindig fontos volt, hogy a sport mellett a közösség és a kultúra is hangsúlyos szerepet kapjon. A klub több tucat jótékonysági, hagyományőrző és közösségi rendezvényt szervezett az elmúlt években – köztük a Költészet napi programokat, a Wass Albert-felolvasóesteket, az Ültess fát! mozgalmat, a Múzeumok éjszakáját és a magyar vásárokat.

– Évente 10–15 olyan eseményünk van, ami nem szorosan a sporthoz kötődik, de mégis az egyesület lelkületét tükrözi. Sok pápai talán ezekről a rendezvényekről ismer minket leginkább – mondta Pintér Péter, aki 2000 óta vezeti az egyesületet.

Az elmúlt három évtized fotókon, mozgóképen elevenedett meg
Fotó: Haraszti Gábor

Mérföldkövek és sikerek

Az egyesület életében több fontos állomás is volt:

  • 2002-ben avatták fel a Jókai utcai edzőtermet, amely azóta is az iskola központja.
  • 2004–2005-ben Pintér Péter Kínában képviselte a pápai csapatot.
  • 2008-ban megszerezték szakmai függetlenségüket, miután az elnök mestervizsgát tett Budapesten.
  • 2009-ben elindult a hagyományőrző szakág, amely új lendületet adott a klubnak.
    Az elmúlt három évtized alatt több száz fiatal fordult meg az edzéseken, sokan közülük ma már gyermekeiket, sőt unokáikat is az egyesületbe hozzák. A sportolóik 12 országban versenyeztek, világbajnoki második helyezést és számos világkupa-győzelmet is elértek.
    – Most közel 90 aktív tagunk van, ebből 80 igazolt versenyző. A hét hat napján vannak edzéseink, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a közösség ereje ma is megtartó – hangsúlyozta Pintér Péter.
Pintér Péter 25 éve vezeti az iskolát
Fotó: Haraszti Gábor

Kihívások és jövőkép

A pandémia, az energiaválság és a fiatalok virtuális világa komoly kihívást jelentett az egyesület számára, de a közösség mindig megtalálta a módját, hogy talpra álljon. Pintér Péter szerint a titok a tagság elhivatottságában rejlik. – Ez nem egy egyszemélyes szervezet. Az egyesület erejét mindig a közösség adta – fogalmazott.
A jövőt illetően nagy álmok is megfogalmazódtak: a cél egy saját, többfunkciós harcművészeti és közösségi központ létrehozása, amely méltó otthona lehetne a sokrétű szakágaknak és rendezvényeknek.

 

