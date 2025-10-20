Így indul a hét Veszprémben – napos, de hűvös hétfő vár

Hétfői időjárás: A hét első napján több órás napsütés várható, csupán átvonuló fátyolfelhők szűrik majd időnként a napfényt. Csapadék sehol sem valószínű, így az idő kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 °C körül alakulhat, főként a szélvédett, völgyes területeken lehet talajmenti fagy. Napközben viszont gyorsan emelkedik a hőmérséklet, délután 15 °C körül lesz a csúcspont – írja a köpönyeg.hu.

Fotó: Annus Gábor/Napló

Talajmenti faggyal indul a hétfői időjárás

A hajnal fagyos lehet, helyenként 0 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A levegő száraz, a napfelkelte után gyorsan melegszik. Több órás napsütés ígérkezik, de fátyolfelhők már szűrhetik a napfényt. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet 15 °C körül alakul. Napnyugta után gyorsan lehűl a levegő, 5–7 °C köré süllyed a hőmérséklet. Az ég változóan felhős, csapadékmentes marad.

Különleges jelenségek, figyelmeztetések

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ma nem várható veszélyes időjárási esemény Veszprém térségében. Reggel viszont talajmenti fagy kialakulhat, ezért érdemes óvni az érzékeny növényeket.

Tippek a napra

Reggel jól jön egy melegebb kabát vagy pulóver – fagypont körüli hőmérséklet várható.

Délután kellemes, napos idő lesz – ideális séta vagy kinti program.

Autósoknak: a kora reggeli fagy miatt érdemes figyelni a párás szélvédőkre.

Veszprémben a hétfői időjárás napos, száraz és hűvös lesz. A hajnal még csípős, de délutánra 15 °C-ig emelkedik a hőmérséklet. Esőre nem kell számítani, így kellemes, nyugodt kezdése lesz az új hétnek.