Gazdag kínálat

Fedezd fel az októberi akciók legjobb fogásait!

Összeszedtük, melyik boltban mennyibe kerülnek a legnépszerűbb akciós termékek, és hol lehet a legjobban spórolni. A heti akciók között a húsoktól a zöldségeken át a halloweeni ajándékokig sokféle termék szerepel.

Balogh Rebeka

A heti akciók most a húsoktól a gyümölcsökön át a halloweeni ötletekig széles választékot kínálnak. Összehasonlítottuk a Lidl, Aldi, Spar és Tesco kínálatát, hogy kiderüljön, melyik boltban éri meg leginkább vásárolni.

Heti akciók: hol és mit érdemes vásárolni október 16–19. között?

A Lidl újságban a húsok között a Húsfarm friss darált sertéshúsa 1629 Ft, 14% kedvezménnyel kapható. Az Aldi hasonló darált sertése 1399 Ft-os áron szerepel, így az ár itt valamivel kedvezőbb, érdemes összehasonlítani a kiszerelést is. Viszont mindegyikből remek rakott káposzta, bolognai ragu vagy esetleg fasírt is készíthető.

A Húsfarm friss kacsamell filé esetében minden második termék 57%-kal olcsóbb, ami nagy kedvezmény.  A Pikók pulykamellsonka 32%-kal szintén akciós. Ha többféle felvágottat kombinálunk, készíthetünk belőlük sült vagy hidegtálat. A Pikók kolbász a Lidl-ben 499 Ft, míg a SPAR-ban a lecsókolbász és Csabai lángolt kolbász 429 Ft-ért kapható. Az ár és a típus szerint érdemes mérlegelni, a Lidl prémium, a SPAR-féle klasszikus kolbász. Felhasználható lecsóhoz vagy sült kolbászhoz.

A gyümölcsök és zöldségek között a fejes káposzta, amiből finom  leves vagy saláta készíthető, 30%-kal olcsóbb, a körte szintén 30%-kal, a gránátalma esetében pedig minden második termék 60%-kal. Az utóbbiakból turmix, smoothie, salátafeltét készülhet, de akár magában is fogyasztható.

A pékáruknál a jalapenós sajtkrémes csiga -33% és a kakaós csiga -26%. Ezek reggelire, tízóraira kiválóak, kakaós csigából gyors desszert készíthető vaníliapudinggal.

Halloweeni ajánlatok: macaronválogatás 1699 Ft, tökös dekorcukros fánk 299 Ft, Kinder csokoládéfigura 399 Ft. Ezekből készíthetünk tematikus süteményeket vagy édességtálat a gyerekeknek.

Az Aldi kínálatában kedvükre válogathatnak, akik szeretik a fehér húst, ugyanis a sajttal töltött csirkemell 27%-kal, a csirkemell 40%-kal, a csirkemellsonka 18%-kal olcsóbb.  A vörös hús kedvelői pedig válogathatnak a sertéshúsokból: a friss sertéslapocka 10%-kal, sertés májas 33%-kal, szeletelt szendvicssonka 18%-kal, a füstölt szalonna 31%-kal olcsóbb. A halak közül a füstölt lazac akciós 15%-kal. Így mindenki kedvére válogathat a hétvégi étkezésekhez: szendvicshez, főzéshez, leveshez, tálaláshoz.

A körte a Lidlben 899 Ft áron kapható, míg az Aldiban 599 Ft az ára, így itt az Aldi kínálata jelentősen olcsóbb. Mindkét helyen friss, szezonális körtét találunk. Illetve akciós még a Mangó 26%-kal és az avokádó 20%-kal, amelyből smoothie, friss gyümölcssaláta vagy sült körte készíthető. Az édesburgonya az Aldiban 429 Ft, a Tescóban 599 Ft áron kapható. Felhasználható köretnek, édesburgonya-pürének vagy sült hasábburgonyaként is. 

A SPAR-ban akciós a halloweentök 28%-kal, csak 4 napig a tanyasi csirke bőségtál 2299 Ft, a nemespenészes szalámimix a Lidlben 499 Ft (-27%), az Aldi-ban szeletelt téli szalámi 619 Ft (-19%), a SPAR-ban a Pick téliszalámi 826 Ft (-26%) és spanyol szalámi 559 Ft. 

A SPAR a klasszikus szalámiknál kínál kedvezményt, míg a többiek esetében a prémium keverékek, a szeletelt, gyorsan fogyasztható változatok vannak előnyben. Felhasználható hidegtálhoz, szendvicshez vagy reggelihez. Ezek mellett melegszendvicsbe még tökéletes a füstölt kukoricasajt (-20%) és a Nivia sajt (-20%).

A sertésoldalas grillezéshez 13%-kal, a császárszalonna 17%-kal, ezek tökéletesek burgonya- és lencselevesekhez is. Pürékhez, levesekhez és salátákhoz a karfiol 40%, mandarin 35%, ananász pedig 40%-kal olcsóbb.

Összességében, ha mostani áruházi akciók szerint szeretnénk válogatni, 

  • a Lidl a húsok, felvágottak és sajtok, valamint a halloweeni tematikájú édességek vásárlására kínálja a legjobb ajánlatokat, 
  • az Aldinál inkább a friss csirke, darált hús és szezonális hazai gyümölcsök, például a körte éri meg, 
  • a Tesco a csirkecomb, édesburgonya, karfiol és bizonyos gyümölcsök esetében nyújt kedvező árakat, 
  • míg a SPAR-ban a kolbászok, szeletelt szalámik és prémium felvágottak vásárlása a legelőnyösebb a hidegtálakhoz vagy szendvicsekhez.

 

