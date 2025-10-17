Fedezd fel az októberi akciók legjobb fogásait!

A heti akciók most a húsoktól a gyümölcsökön át a halloweeni ötletekig széles választékot kínálnak. Összehasonlítottuk a Lidl, Aldi, Spar és Tesco kínálatát, hogy kiderüljön, melyik boltban éri meg leginkább vásárolni.

Hidegtálhoz vagy szendvicshez ideális szalámik és sonkák a SPAR, Lidl és Aldi heti akciókban.

Forrás: Spar supermarket

Heti akciók: hol és mit érdemes vásárolni október 16–19. között?

A Lidl újságban a húsok között a Húsfarm friss darált sertéshúsa 1629 Ft, 14% kedvezménnyel kapható. Az Aldi hasonló darált sertése 1399 Ft-os áron szerepel, így az ár itt valamivel kedvezőbb, érdemes összehasonlítani a kiszerelést is. Viszont mindegyikből remek rakott káposzta, bolognai ragu vagy esetleg fasírt is készíthető.

A Húsfarm friss kacsamell filé esetében minden második termék 57%-kal olcsóbb, ami nagy kedvezmény. A Pikók pulykamellsonka 32%-kal szintén akciós. Ha többféle felvágottat kombinálunk, készíthetünk belőlük sült vagy hidegtálat. A Pikók kolbász a Lidl-ben 499 Ft, míg a SPAR-ban a lecsókolbász és Csabai lángolt kolbász 429 Ft-ért kapható. Az ár és a típus szerint érdemes mérlegelni, a Lidl prémium, a SPAR-féle klasszikus kolbász. Felhasználható lecsóhoz vagy sült kolbászhoz.

A gyümölcsök és zöldségek között a fejes káposzta, amiből finom leves vagy saláta készíthető, 30%-kal olcsóbb, a körte szintén 30%-kal, a gránátalma esetében pedig minden második termék 60%-kal. Az utóbbiakból turmix, smoothie, salátafeltét készülhet, de akár magában is fogyasztható.

A pékáruknál a jalapenós sajtkrémes csiga -33% és a kakaós csiga -26%. Ezek reggelire, tízóraira kiválóak, kakaós csigából gyors desszert készíthető vaníliapudinggal.

Halloweeni ajánlatok: macaronválogatás 1699 Ft, tökös dekorcukros fánk 299 Ft, Kinder csokoládéfigura 399 Ft. Ezekből készíthetünk tematikus süteményeket vagy édességtálat a gyerekeknek.

Az Aldi kínálatában kedvükre válogathatnak, akik szeretik a fehér húst, ugyanis a sajttal töltött csirkemell 27%-kal, a csirkemell 40%-kal, a csirkemellsonka 18%-kal olcsóbb. A vörös hús kedvelői pedig válogathatnak a sertéshúsokból: a friss sertéslapocka 10%-kal, sertés májas 33%-kal, szeletelt szendvicssonka 18%-kal, a füstölt szalonna 31%-kal olcsóbb. A halak közül a füstölt lazac akciós 15%-kal. Így mindenki kedvére válogathat a hétvégi étkezésekhez: szendvicshez, főzéshez, leveshez, tálaláshoz.