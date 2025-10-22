Szeretnél spórolni és finomat főzni? Itt a heti toplista!

Az október végi, hosszú hétvégei héten a heti akciók a húsoktól a gyümölcsökön át a halloween-i tökökig kínálnak széles választékot.

A heti akciók között a friss húsok, gyümölcsök és zöldségek a legnépszerűbb termékek. Ezekből változatos ételek, saláták és sütemények készíthetők.

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Húsok és felvágottak a heti akciókban

A Tesco akciós kínálatában a nagy fejes káposzta 199 forint, 50%-os kedvezménnyel kapható, és az Aldi hasonló káposztája szintén 199 forint, így az ár gyakorlatilag megegyezik. A káposztából leves vagy rakott étel készíthető, a Magyar fürtös bébi szilva paradicsom 439 forint, paradicsomból friss saláta, vagy rakott zöldséges étel készíthető.

A Halloween-tök 199 forint, belőle sült tök vagy krémleves, a fehér vagy piros pomelo 699 forint, turmixhoz vagy gyümölcssalátához ideális. A marhatartár bívszlik 1499 forint, hidegtálhoz vagy rakott ételhez kiváló, a pujkacomba aszalt gyümölcsökkel 1799 forint, sült húsok vagy ízesített felvágott készíthető.

Az extra vajas croissant 169 forint, reggelire, tízóraira ajánlott, a Zagybaparti füstölt csemege kolbász 289 forint, sült kolbász vagy hidegtál készíthető. A Tesco kripsi salátakeverék 349 forint, salátaként, köretként vagy frissítő köretként használható.

A Lidl húsok között a friss darabolt láncos sertéskaraj 1499 forint, a friss sertés marhadarált hús 1369 forint, így a darált hús olcsóbb, mint a Tesco hasonló termékei, rakott ételekhez, fasírthoz ideális.

A cukkini 699 forint, sütőben sült, rakott, vagy grillezett köretként használható, a Pomelo 699 forint, turmixhoz vagy salátához kiváló, a Halloween-tök 199 forint, sült tök vagy krémleves készíthető. A Téliszalámi 519 forint, hidegtálhoz, szendvicshez ideális, a csemege csirkemel 249 forint, sült húsokhoz vagy salátába, a sertés kenőmájas 499 forint, kenyérre vagy hidegtálra használható.

A Morzalella sajt 299 forint, a Goada sajt 589 forint, sajt- vagy hidegtálhoz, szendvicshez felhasználható. A ciabatta 359 forint, szendvicshez, reggelire vagy hidegtálhoz ajánlott.

Az Aldi darált sertéshús 1629 forint, így olcsóbb, mint a Tesco darált húsai, rakott ételhez vagy bolognai raguhoz ideális. A szeletelt csirkemell sonka 699 forint, hidegtálhoz vagy szendvicshez ajánlott, a sütőtök 239 forint, sült tök, krémleves vagy tökös sütemény készíthető.