Zöldség- és gyümölcsleárazás a héten: vitamindús, friss termékek október 9–15. között

Október 9–15. között a nagy áruházláncok zöldség- és gyümölcsosztályain is érdemes körülnézni, hiszen a friss termékek jelentős kedvezménnyel érhetők el. A friss alapanyagok között megtalálható a szőlő, a kelkáposzta, a sütőtök, a különböző almák és a banán, amelyekből változatos, vitamindús ételek készíthetők a hét minden napjára. A heti akciók lehetőséget nyújtanak az egészséges, őszi menük megtervezésére, miközben a háztartás költségeit is csökkentik.

A gyümölcskínálatban többféle termék is akciós, a heti akció október 9–15. között érvényes

Fotó: pexels

Heti akció: zöldségek és gyümölcsök kedvező árakon

A Lidl újság alapján a friss banán 18, a piros szőlő 20, a japán szilva 25, a kelkáposzta 23, a sárgarépa pedig 21 százalékkal olcsóbb a hét folyamán. Ezekből könnyed, vitamindús gyümölcssalátát készíthetünk, a banán és a japán szilva felhasználásával pedig egy őszi smoothie is elkészíthető.

Az ALDI katalógus a Golden alma 25, a kék szőlő 20, a sárgarépa 18, a zöldborsó 15, a banán pedig 20 százalékos kedvezménnyel vásárolható. A gyümölcsökből gyümölcsrizs vagy kompót készíthető, míg a zöldségekből tápláló zöldségleves vagy főzelék állítható össze.

A Tesco polcain a gálaalma 26, a sütőtök 22, a sárgarépa 19, a fejes káposzta 17, a zöld alma pedig 15 százalékkal olcsóbb a héten. A sütőtökből és a répából zamatos krémleves, a zöld almából frissítő saláta készíthető, amely jól illik az őszi menüsorhoz.

A SPAR katalógus kínálatában a vöröshagyma 18, a csemegeuborka 20, a fagyasztott zöldborsó 15, a piros alma 22, a kelkáposzta pedig 25 százalékkal akciós. Ezekből leves, savanyúság vagy könnyű köret készíthető, így a kedvezmény kihasználásával a heti menü költsége csökkenthető.

A heti akció kihasználásával a bevásárlás során jelentős összeget takaríthatunk meg. Érdemes előre megtervezni a menüt és listát készíteni az akciós termékekből, így a spórolás egyszerűbb. A szezonális termékek, például a biozöldség vagy biogyümölcs vásárlása nemcsak egészséges, de költséghatékony is. Érdemes figyelni a boltok akciós ajánlataira, így a pénz spórolás profi módon valósítható meg és könnyen alkalmazhatók a hétvégi bevásárlás során.