október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heti ajánlatok

1 órája

Zöldség- és gyümölcsleárazás a héten: vitamindús, friss termékek október 9–15. között

Címkék#zöldségárak#gyümölcsárus#zöldség gyümölcs#zöldségétel#gyümölcstermék#gyümölcsök ár#zöldség#akció#gyümölcs#zöldség-gyümölcs

Október közepén a nagy áruházláncok zöldség- és gyümölcsosztályain is bőven találni heti akciós termékeket, amelyek nemcsak pénztárcabarát választások, hanem az őszi immunerősítés szempontjából is hasznosak.

Balogh Rebeka

Október 9–15. között a nagy áruházláncok zöldség- és gyümölcsosztályain is érdemes körülnézni, hiszen a friss termékek jelentős kedvezménnyel érhetők el. A friss alapanyagok között megtalálható a szőlő, a kelkáposzta, a sütőtök, a különböző almák és a banán, amelyekből változatos, vitamindús ételek készíthetők a hét minden napjára. A heti akciók lehetőséget nyújtanak az egészséges, őszi menük megtervezésére, miközben a háztartás költségeit is csökkentik.

A gyümölcskínálatban többféle termék is akciós, a heti akció október 9–15. között érvényes
A gyümölcskínálatban többféle termék is akciós, a heti akció október 9–15. között érvényes
Fotó: pexels

Heti akció: zöldségek és gyümölcsök kedvező árakon

A Lidl újság alapján a friss banán 18, a piros szőlő 20, a japán szilva 25, a kelkáposzta 23, a sárgarépa pedig 21 százalékkal olcsóbb a hét folyamán. Ezekből könnyed, vitamindús gyümölcssalátát készíthetünk, a banán és a japán szilva felhasználásával pedig egy őszi smoothie is elkészíthető.

Az ALDI katalógus a Golden alma 25, a kék szőlő 20, a sárgarépa 18, a zöldborsó 15, a banán pedig 20 százalékos kedvezménnyel vásárolható. A gyümölcsökből gyümölcsrizs vagy kompót készíthető, míg a zöldségekből tápláló zöldségleves vagy főzelék állítható össze.

A Tesco polcain a gálaalma 26, a sütőtök 22, a sárgarépa 19, a fejes káposzta 17, a zöld alma pedig 15 százalékkal olcsóbb a héten. A sütőtökből és a répából zamatos krémleves, a zöld almából frissítő saláta készíthető, amely jól illik az őszi menüsorhoz.

A SPAR katalógus kínálatában a vöröshagyma 18, a csemegeuborka 20, a fagyasztott zöldborsó 15, a piros alma 22, a kelkáposzta pedig 25 százalékkal akciós. Ezekből leves, savanyúság vagy könnyű köret készíthető, így a kedvezmény kihasználásával a heti menü költsége csökkenthető.

A heti akció kihasználásával a bevásárlás során jelentős összeget takaríthatunk meg. Érdemes előre megtervezni a menüt és listát készíteni az akciós termékekből, így a spórolás egyszerűbb. A szezonális termékek, például a biozöldség vagy biogyümölcs vásárlása nemcsak egészséges, de költséghatékony is. Érdemes figyelni a boltok akciós ajánlataira, így a pénz spórolás profi módon valósítható meg és könnyen alkalmazhatók a hétvégi bevásárlás során.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu