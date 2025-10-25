Kettős arcát mutatja a hétvégi időjárás Veszprémben (videó)

Hétvégi időjárás: Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható. A reggeli órákban még párás, hűvös lehet a levegő, de délelőttre felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés ígérkezik. - írja a köpönyeg.hu.

Veszprémben a hétvégi időjárás kétarcú lesz

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétvégi időjárás - ez vár ránk: eső, szél és fokozatos lehűlés

Szombaton a hőmérséklet délután 16–17 °C körül alakul, a szél mérsékelt marad. Igazi kellemes, sétára vagy kirándulásra csábító szombat lesz Veszprémben.

Vasárnap reggel még lehet némi napos időszak, de délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé elered az eső.

A délutáni órákban záporok, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a szombatihoz képest csökken: 10–13 °C közötti értékekre számíthatunk, estére tovább hűl a levegő.

Figyelmeztetések, érdekességek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a megerősödő szél miatt. Veszprémben a délutáni órákban átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak. A csapadékos idő hétfőre is áthúzódhat, így a hét eleje is hűvösen, borongósan indul.

Tippek a hétvégére

Szombaton érdemes kihasználni a szép időt – kirándulásra, sétára vagy kerti munkára tökéletes lesz az idő.

Vasárnap már szükség lesz esernyőre és kabátra – esős, szeles idő várható.

A vasárnapi autózásokhoz fokozott figyelem javasolt, mert a nedves úton csúszóssá válhatnak az utak.

Veszprémben a hétvégi időjárás kétarcú lesz

Szombaton napos, kellemes, 17 fokos őszi napra készülhetünk, míg vasárnapra megérkezik a felhős, esős, szeles idő, és a hőmérséklet 10 fok köré hűl. A hétvégét tehát érdemes szombaton a szabadban, vasárnap inkább otthon tölteni.