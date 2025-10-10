Az ősz legszebb hétvégéje várható Veszprémben, az időjárás mindenkit meglep!

A hétvégi időjárás Veszprémben változatos, de alapvetően nyugodt, napos lesz majd. A holnapi időjárás is kellemes lesz, többórás napsütés várható, eleinte élénk széllel, vasárnap pedig már derűsebb, szélcsendesebb idő jön. Mindkét nap csapadékmentes marad, a hőmérséklet pedig kellemes őszi tartományban, 19–21 °C között alakul – írja a köpönyeg.hu.

Hétvégi időjárás: szombaton még szeles, de napos idő várható

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétvégi időjárás: szombaton még szeles, de napos idő

Szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Eső nem lesz, de a nap első felében az északnyugati szél még erős lehet, később mérséklődik. A hőmérséklet délutánra 19–20 °C körül tetőzik, ami kellemes, enyhe őszi érték.

Vasárnapi időjárás: derült, nyugodt, őszi napsütés

Vasárnap már igazi őszi időjárás várható: napos, derült ég, helyenként rétegfelhőkkel, de csapadék nélkül. A levegő 16 és 21 °C közé melegszik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, így ez a nap ideális lesz szabadtéri programokra, kirándulásra, családi sétákra.

Figyelmeztetések, különleges jelenségek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján sem szombatra, sem vasárnapra nem adtak ki riasztást Veszprém vármegye területére.

A szombati szél okozhat átmenetileg kellemetlenséget, de veszélyes időjárás nem várható.

Tippek a hétvégére

Szombaton a szeles idő miatt ajánlott szélálló kabátot viselni.

Vasárnap viszont kellemes, kirándulásra csábító őszi idő lesz – érdemes kihasználni!

A reggeli órákban hűvös lehet, ezért praktikus a réteges öltözködés.

Összefoglalás

Veszprémben a hétvégén folytatódik az enyhe őszi idő: szombaton napos, de szeles idő várható 19–20 °C körüli hőmérséklettel, vasárnap pedig még nyugodtabb, naposabb idő jön 21 fokos csúcshőmérséklettel. Csapadék egyik nap sem valószínű, így ideális hétvége elé nézünk szabadtéri programokhoz.