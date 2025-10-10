45 perce
Az ősz legszebb hétvégéje várható Veszprémben, az időjárás mindenkit meglep!
Kellemes, száraz hétvégének nézünk elébe Veszprémben. Szombaton még érezhető lesz az északnyugati szél, vasárnap viszont már csendesebb, naposabb, enyhe őszi idő várható. Mutatjuk a részleteket!
A hétvégi időjárás Veszprémben változatos, de alapvetően nyugodt, napos lesz majd. A holnapi időjárás is kellemes lesz, többórás napsütés várható, eleinte élénk széllel, vasárnap pedig már derűsebb, szélcsendesebb idő jön. Mindkét nap csapadékmentes marad, a hőmérséklet pedig kellemes őszi tartományban, 19–21 °C között alakul – írja a köpönyeg.hu.
Hétvégi időjárás: szombaton még szeles, de napos idő
Szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Eső nem lesz, de a nap első felében az északnyugati szél még erős lehet, később mérséklődik. A hőmérséklet délutánra 19–20 °C körül tetőzik, ami kellemes, enyhe őszi érték.
Vasárnapi időjárás: derült, nyugodt, őszi napsütés
Vasárnap már igazi őszi időjárás várható: napos, derült ég, helyenként rétegfelhőkkel, de csapadék nélkül. A levegő 16 és 21 °C közé melegszik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, így ez a nap ideális lesz szabadtéri programokra, kirándulásra, családi sétákra.
Figyelmeztetések, különleges jelenségek
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján sem szombatra, sem vasárnapra nem adtak ki riasztást Veszprém vármegye területére.
A szombati szél okozhat átmenetileg kellemetlenséget, de veszélyes időjárás nem várható.
Tippek a hétvégére
- Szombaton a szeles idő miatt ajánlott szélálló kabátot viselni.
- Vasárnap viszont kellemes, kirándulásra csábító őszi idő lesz – érdemes kihasználni!
- A reggeli órákban hűvös lehet, ezért praktikus a réteges öltözködés.
Összefoglalás
Veszprémben a hétvégén folytatódik az enyhe őszi idő: szombaton napos, de szeles idő várható 19–20 °C körüli hőmérséklettel, vasárnap pedig még nyugodtabb, naposabb idő jön 21 fokos csúcshőmérséklettel. Csapadék egyik nap sem valószínű, így ideális hétvége elé nézünk szabadtéri programokhoz.