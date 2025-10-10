október 10., péntek

Nagy igazságot mondott ki a várpalotai állatorvos – Egyetért vele?

Több olyan telefont is kapott a várpalotai állatorvos, amelyben elégedetlenségüket fejezték ki nekik a gazdik. Ezeket a hívásokat szombaton és vasárnap fogadta, ezért döntött úgy, hogy a hétvégi nyitvatartás kapcsán összefoglalja, amit a témáról mindenkinek tudnia kellene. Keményen, érthetően, ugyanakkor udvariasan fogalmazott. Nagy igazságot mondott ki, ugyanis az állatorvos nem lusta, de ő is csak ember, anya, apa, társ.

Rimányi Zita

A Kutyavilág Állatorvosi Rendelő posztja igazán tanulságos, lényeget kimondó. A várpalotai állatorvos arra hívja fel benne a figyelmet, hogy nem véletlen, ha egy állatorvosi rendelő nem tud hétvégén fogadni beteg pácienseket. Ennek nagyon is érthető oka van, pontosabban több feltétele is van annak, hogy meg lehessen szervezni a hétvégi nyitvatartást, az ügyeleti ellátást.  

Hétvégi nyitvatartás az állatorvosi rendelőkben. Persze a betegség kedvenceink esetében sem nézi a naptárt, de meg kell érteni, hogy nem minden állatorvosnál van folyamatos ügyelet.
Forrás: Pexels-illusztráció

Hétvégi nyitvatartás és pihenés

Aki elolvassa az állatorvos sorait, biztosan nem kérdőjelezi meg hivatástudatát és a poszt alatti kommentek többsége is egyetért azzal, amit ki mert mondani, sőt, ügyfelei megértik őt, hozzá hasonlóan gondolkodnak. 

Miről is van szó a nyíltan őszinte posztban a hétvége kapcsán?

  • Ahhoz, hogy az ember ne égjen ki a munkájában, pihennie kell. Ha a családjával tölthet időt, az biztosít számára feltöltődést.
  • A hétvégi, az éjszaki ügyelethez egy állatorvosi rendelőben legalább öt állatorvos és öt asszisztens alkalmazása szükséges. Ám "ennyi embert kevés helyen van lehetőség foglalkoztatni és tisztességesen megfizetni…"
  • A székesfehérvári állatkórház folyamatos ügyeletet tart.
  • Az ügyeletért ügyeleti díjat kérnek. Érthetően "senki sem áldozza be a szabadidejét csak úgy".

Sokszor elhangzik: “de mi ragaszkodunk Önökhöz, oda járunk régóta”. Ezért nagyon hálásak vagyunk, végtelenül jól esik! De ahogy én sem tudnék válogatni az ellátó ügyeleti orvosok és ápolók közül, így a fentiek miatt mi sem tudunk mindig segíteni

– olvasható az állatorvosi rendelő felületén, és a következők is szerepelnek az írásban:

...szíves megértésüket kérjük, ha nem megyünk be mindig, minden körülmények között! Így is mindennaposak a túlóráink, mert senkit sem küldtünk még el a váróból, mert lejárt a rendelési időnk. 

 

A velős megjegyzések pedig lepattannak már!

– így végződik a poszt.

Persze a betegség kedvenceink, kutya, macska, más állat esetében sem nézi a naptárt, de meg kell érteni, hogy nem minden állatorvosnál van folyamatos ügyelet. Kíváncsiak vagyunk, olvasóink mit gondolnak a témáról. Elküldhetik üzeneteiket e-mailben is a [email protected] postafiókba. Akár annak kapcsán is, más szakmákban mennyire tolerálható a hétvégi munkavégzés.

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.

 

