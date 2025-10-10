Nagy igazságot mondott ki a várpalotai állatorvos – Egyetért vele?

A Kutyavilág Állatorvosi Rendelő posztja igazán tanulságos, lényeget kimondó. A várpalotai állatorvos arra hívja fel benne a figyelmet, hogy nem véletlen, ha egy állatorvosi rendelő nem tud hétvégén fogadni beteg pácienseket. Ennek nagyon is érthető oka van, pontosabban több feltétele is van annak, hogy meg lehessen szervezni a hétvégi nyitvatartást, az ügyeleti ellátást.

Hétvégi nyitvatartás az állatorvosi rendelőkben. Persze a betegség kedvenceink esetében sem nézi a naptárt, de meg kell érteni, hogy nem minden állatorvosnál van folyamatos ügyelet.

Hétvégi nyitvatartás és pihenés

Aki elolvassa az állatorvos sorait, biztosan nem kérdőjelezi meg hivatástudatát és a poszt alatti kommentek többsége is egyetért azzal, amit ki mert mondani, sőt, ügyfelei megértik őt, hozzá hasonlóan gondolkodnak.

Miről is van szó a nyíltan őszinte posztban a hétvége kapcsán?

Ahhoz, hogy az ember ne égjen ki a munkájában, pihennie kell. Ha a családjával tölthet időt, az biztosít számára feltöltődést.

A hétvégi, az éjszaki ügyelethez egy állatorvosi rendelőben legalább öt állatorvos és öt asszisztens alkalmazása szükséges. Ám "ennyi embert kevés helyen van lehetőség foglalkoztatni és tisztességesen megfizetni…"

A székesfehérvári állatkórház folyamatos ügyeletet tart.

Az ügyeletért ügyeleti díjat kérnek. Érthetően "senki sem áldozza be a szabadidejét csak úgy".

Sokszor elhangzik: “de mi ragaszkodunk Önökhöz, oda járunk régóta”. Ezért nagyon hálásak vagyunk, végtelenül jól esik! De ahogy én sem tudnék válogatni az ellátó ügyeleti orvosok és ápolók közül, így a fentiek miatt mi sem tudunk mindig segíteni

– olvasható az állatorvosi rendelő felületén, és a következők is szerepelnek az írásban:

...szíves megértésüket kérjük, ha nem megyünk be mindig, minden körülmények között! Így is mindennaposak a túlóráink, mert senkit sem küldtünk még el a váróból, mert lejárt a rendelési időnk.

A velős megjegyzések pedig lepattannak már!

– így végződik a poszt.

Persze a betegség kedvenceink, kutya, macska, más állat esetében sem nézi a naptárt, de meg kell érteni, hogy nem minden állatorvosnál van folyamatos ügyelet.

