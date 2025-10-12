33 perce
Októberi csillagszínház – mit mutat az ég a hónap második felében?
Az október első napjai már megajándékozták az eget figyelőket néhány különleges látvánnyal. A Hold és a Szaturnusz együttállása, a holdfázisok, valamint a Drakonidák meteorraj fénycsóvái mind megmozgatták a képzeletet. De az igazi látványosságok csak most következnek!
Az égbolt október második felében is izgalmas eseményeket kínál – olyanokat, amelyek nemcsak a csillagászokat, hanem a természet ritmusát érző embereket is lenyűgözik. Ilyenek például a különböző bolygó együttállások, vagy holdfázisok. Holnap a Jupiter-Hold-Pollux-Castor együttállás. A jelenlegi számítások szerint hétfőn késő este, éjfél körül még többfelé szakadozott lehet a felhőzet, így ezt az együttállást akár Veszprém megyéből is megfigyelhetjük a holdkeltét követően, viszont az éjszaka második felében egyre több helyen növekedhet meg a felhőzet Magyarország fölött.
Holdfázisok és népi megfigyelések
Október második felében a Hold lassan fogyó fázisba kerül, ami a régi gazdálkodói hagyományokban a gyökérzöldségek betakarításának és a tartósításnak kedvező időszakát jelentette. A magyar paraszti naptár szerint ilyenkor „fogy a Hold, fogyjon a baj is” – vagyis ez az idő a tisztulásnak, elengedésnek kedvezett.
A Hold járása régóta iránytű volt az ember számára: a vetés, a metszés, sőt még a hajvágás időpontját is hozzá igazították. A néphit szerint újholdkor kezdett haj gyorsabban nő, míg fogyó holdnál levágott haj nehezebben nő vissza.
Orionidák – az őszi hullócsillag-zápor
Az október 12. utáni időszak legszembetűnőbb jelensége az Orionidák meteorraj lesz, amely október 2. és november 7. között aktív, maximumát pedig október 21-én éri el. Derült idő esetén akár óránként 10–20 hullócsillagot is láthatunk, különösen éjfél után.
Az Orionidák meteorjai az 1P/Halley-üstökös maradványaiból származnak. Amikor a Föld áthalad ezen a por- és törmelékfelhőn, a parányi részecskék belépnek a légkörbe, ahol a súrlódás hatására felizzanak és elégnek. Így születik meg a ragyogó fénycsík, amit mi hullócsillagnak nevezünk.
Az Orionidák meteorjai különösen gyorsak, ezért rövidebb, de éles fényű csíkokat hagynak maguk után. A népi hagyomány szerint a hullócsillag szerencsét hoz annak, aki kíván valamit közben – e hiedelem gyökerei egészen az ókori világba nyúlnak vissza, amikor a „hulló csillagokat” az istenek jeleinek tekintették.
A Hygiea kisbolygó oppozíciója
Október 22-én a (10) Hygiea kisbolygó szembenállásba kerül a Nappal, vagyis a Föld és a Nap közé kerülve egész éjjel megfigyelhető lesz. Bár a Hygiea halvány égitest (10,5 magnitúdós), sötét vidéki égbolton távcsővel mégis elcsíphető. A Hygiea a negyedik legnagyobb objektum a kisbolygóövben, és a nevét a görög mitológiából ismert egészségistennőről kapta.
A népi gondolkodásban a „szembenállás” szimbolikája mindig az erő és a kiegyensúlyozottság időszaka volt. Régi falusi naptárak szerint az ilyen napokon „nem jó kezdeni, de jó befejezni” – vagyis a megkezdett munkák lezárásának kedvező időpontja.
A hiedelmek és az égi ritmusok kapcsolata
A régi magyar világban minden égi jelenség üzenetet hordozott. A holdfogyatkozást sokáig úgy értelmezték, hogy a sárkány vagy a markaláb „megeszi a Holdat”, a Nap elsötétülését pedig rossz előjelnek tartották. A csillagok mozgása, a hullócsillagok felvillanása és a bolygók együttállása mind-mind a természet ritmusához kapcsolódó jelek voltak, melyekhez időjóslás, termékenységi szertartások vagy éppen tiltások kapcsolódtak.
Ezek a hiedelmek ma már mesének tűnhetnek, de valójában a természet iránti tisztelet és az égbolt ciklikus rendjének mély ismerete húzódott meg mögöttük. Az égi jelenségek a közösség időmérői, naptárai voltak – és ma is segíthetnek, hogy közelebb érezzük magunkat a természet ritmusához.
Hogyan figyeljük meg az októberi égboltot?
- Keress sötét, fényszennyezéstől mentes helyet. A meteorokat legjobban városon kívül, hegyekben vagy sík vidéken láthatod.
- Szabad szemmel figyeld az eget. Távcsőre nincs szükség, mert a meteorok széles égterületet járnak be.
- A legjobb időpont: éjfél után, amikor az Orion csillagkép a legmagasabban jár.
- Hagyd, hogy a szemed megszokja a sötétséget. Legalább 15–20 percet várj a teljes adaptálódásra.
- Kívánj valamit! A néphit szerint a hullócsillag látványára kimondott kívánságok teljesülnek – főleg, ha titokban maradnak.
Októberi égi naptár
Október 12. – A Hold közel jár a Neptunuszhoz; távcsővel a kékes színű bolygó megpillantható.
Október 14. – Fogyó hold, ideális idő a mélyég-objektumok (pl. Androméda-galaxis) megfigyelésére.
Október 17. – A Hold a legutolsó negyedében jár. Hagyományosan a befejezés, takarítás és elengedés napja.
Október 19–21. – Orionidák meteorraj maximuma; derült idő esetén szemet gyönyörködtető hullócsillag-zápor várható.
Október 22. – A (10) Hygiea kisbolygó oppozícióban; távcsöves megfigyelésre alkalmas este.
Október 24. – A Hold a Vénusz közelében jár a hajnali égbolton. Különösen szép együttállás figyelhető meg napkelte előtt.
Október 27. – Újhold. A sötét ég ideális a galaxisok, ködök és csillaghalmazok megfigyelésére.
Október 30. – A Hold újra közel kerül a Szaturnuszhoz; ragyogó párost alkotnak a kora esti égbolton.
Az októberi égbolt olyan, mint egy lassan pergő kozmikus történet: minden este új fejezetet nyit. Miközben a meteorok nyomot húznak az éjszakába, és a Hold ezüstfénye vándorol a horizonton, ugyanazt látjuk, amit őseink is láttak évszázadokkal ezelőtt. A különbség csupán annyi, hogy ma már tudjuk, mi miért történik – de a csodálat, amit érzünk, pontosan ugyanaz maradt. Talán épp ugyanúgy csodáljuk a hullócsillagokat, mit az elődeink száz évvel ezelőtt. Vajon ugyanazt kívánjuk, amit ők akkor kívántak?
Így érkezik a szuperhold Veszprém fölé, különleges meteorraj is jönEz az égi látvány egyszerűen lélegzetelállító lesz
Olyat láthat a Magas-Bakonyban, ami máshol már eltűnt, de itt nagyon vigyáznak ráElőnye megmutatkozik az egészségmegőrzésben, a turizmusban.