Októberi csillagszínház – mit mutat az ég a hónap második felében?

Az égbolt október második felében is izgalmas eseményeket kínál – olyanokat, amelyek nemcsak a csillagászokat, hanem a természet ritmusát érző embereket is lenyűgözik. Ilyenek például a különböző bolygó együttállások, vagy holdfázisok. Holnap a Jupiter-Hold-Pollux-Castor együttállás. A jelenlegi számítások szerint hétfőn késő este, éjfél körül még többfelé szakadozott lehet a felhőzet, így ezt az együttállást akár Veszprém megyéből is megfigyelhetjük a holdkeltét követően, viszont az éjszaka második felében egyre több helyen növekedhet meg a felhőzet Magyarország fölött.

Jupiter-Hold-Pollux-Castor együttállás október 13-án 23 óra 30 perckor. A hónapban holdfázisok is megfigyelhetők

Fotó: Stellarium-web.org

Holdfázisok és népi megfigyelések

Október második felében a Hold lassan fogyó fázisba kerül, ami a régi gazdálkodói hagyományokban a gyökérzöldségek betakarításának és a tartósításnak kedvező időszakát jelentette. A magyar paraszti naptár szerint ilyenkor „fogy a Hold, fogyjon a baj is” – vagyis ez az idő a tisztulásnak, elengedésnek kedvezett.

A Hold járása régóta iránytű volt az ember számára: a vetés, a metszés, sőt még a hajvágás időpontját is hozzá igazították. A néphit szerint újholdkor kezdett haj gyorsabban nő, míg fogyó holdnál levágott haj nehezebben nő vissza.

Orionidák – az őszi hullócsillag-zápor

Az október 12. utáni időszak legszembetűnőbb jelensége az Orionidák meteorraj lesz, amely október 2. és november 7. között aktív, maximumát pedig október 21-én éri el. Derült idő esetén akár óránként 10–20 hullócsillagot is láthatunk, különösen éjfél után.

Az Orionidák meteorjai az 1P/Halley-üstökös maradványaiból származnak. Amikor a Föld áthalad ezen a por- és törmelékfelhőn, a parányi részecskék belépnek a légkörbe, ahol a súrlódás hatására felizzanak és elégnek. Így születik meg a ragyogó fénycsík, amit mi hullócsillagnak nevezünk.

Az Orionidák meteorjai különösen gyorsak, ezért rövidebb, de éles fényű csíkokat hagynak maguk után. A népi hagyomány szerint a hullócsillag szerencsét hoz annak, aki kíván valamit közben – e hiedelem gyökerei egészen az ókori világba nyúlnak vissza, amikor a „hulló csillagokat” az istenek jeleinek tekintették.