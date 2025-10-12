október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bolygó együttállások

1 órája

Októberi csillagszínház – mit mutat az ég a hónap második felében?

Címkék#bolygó#október#bolygóegyüttállás#holdfázisok

Az október első napjai már megajándékozták az eget figyelőket néhány különleges látvánnyal. A Hold és a Szaturnusz együttállása, a holdfázisok, valamint a Drakonidák meteorraj fénycsóvái mind megmozgatták a képzeletet. De az igazi látványosságok csak most következnek!

Medve Zoltán

Az égbolt október második felében is izgalmas eseményeket kínál – olyanokat, amelyek nemcsak a csillagászokat, hanem a természet ritmusát érző embereket is lenyűgözik. Ilyenek például  a különböző bolygó együttállások, vagy holdfázisok. Holnap a Jupiter-Hold-Pollux-Castor együttállás. A jelenlegi számítások szerint hétfőn késő este, éjfél körül még többfelé szakadozott lehet a felhőzet, így ezt az együttállást akár Veszprém megyéből is megfigyelhetjük a holdkeltét követően, viszont az éjszaka második felében egyre több helyen növekedhet meg a felhőzet Magyarország fölött.

Holdfázisok októberben
Jupiter-Hold-Pollux-Castor együttállás október 13-án 23 óra 30 perckor. A hónapban holdfázisok is megfigyelhetők
Fotó: Stellarium-web.org

Holdfázisok és népi megfigyelések

Október második felében a Hold lassan fogyó fázisba kerül, ami a régi gazdálkodói hagyományokban a gyökérzöldségek betakarításának és a tartósításnak kedvező időszakát jelentette. A magyar paraszti naptár szerint ilyenkor „fogy a Hold, fogyjon a baj is” – vagyis ez az idő a tisztulásnak, elengedésnek kedvezett.

A Hold járása régóta iránytű volt az ember számára: a vetés, a metszés, sőt még a hajvágás időpontját is hozzá igazították. A néphit szerint újholdkor kezdett haj gyorsabban nő, míg fogyó holdnál levágott haj nehezebben nő vissza.

Orionidák – az őszi hullócsillag-zápor

Az október 12. utáni időszak legszembetűnőbb jelensége az Orionidák meteorraj lesz, amely október 2. és november 7. között aktív, maximumát pedig október 21-én éri el. Derült idő esetén akár óránként 10–20 hullócsillagot is láthatunk, különösen éjfél után.

Az Orionidák meteorjai az 1P/Halley-üstökös maradványaiból származnak. Amikor a Föld áthalad ezen a por- és törmelékfelhőn, a parányi részecskék belépnek a légkörbe, ahol a súrlódás hatására felizzanak és elégnek. Így születik meg a ragyogó fénycsík, amit mi hullócsillagnak nevezünk.

Az Orionidák meteorjai különösen gyorsak, ezért rövidebb, de éles fényű csíkokat hagynak maguk után. A népi hagyomány szerint a hullócsillag szerencsét hoz annak, aki kíván valamit közben – e hiedelem gyökerei egészen az ókori világba nyúlnak vissza, amikor a „hulló csillagokat” az istenek jeleinek tekintették.

A Hygiea kisbolygó oppozíciója

Október 22-én a (10) Hygiea kisbolygó szembenállásba kerül a Nappal, vagyis a Föld és a Nap közé kerülve egész éjjel megfigyelhető lesz. Bár a Hygiea halvány égitest (10,5 magnitúdós), sötét vidéki égbolton távcsővel mégis elcsíphető. A Hygiea a negyedik legnagyobb objektum a kisbolygóövben, és a nevét a görög mitológiából ismert egészségistennőről kapta.

A népi gondolkodásban a „szembenállás” szimbolikája mindig az erő és a kiegyensúlyozottság időszaka volt. Régi falusi naptárak szerint az ilyen napokon „nem jó kezdeni, de jó befejezni” – vagyis a megkezdett munkák lezárásának kedvező időpontja.

A hiedelmek és az égi ritmusok kapcsolata

A régi magyar világban minden égi jelenség üzenetet hordozott. A holdfogyatkozást sokáig úgy értelmezték, hogy a sárkány vagy a markaláb „megeszi a Holdat”, a Nap elsötétülését pedig rossz előjelnek tartották. A csillagok mozgása, a hullócsillagok felvillanása és a bolygók együttállása mind-mind a természet ritmusához kapcsolódó jelek voltak, melyekhez időjóslás, termékenységi szertartások vagy éppen tiltások kapcsolódtak.

Ezek a hiedelmek ma már mesének tűnhetnek, de valójában a természet iránti tisztelet és az égbolt ciklikus rendjének mély ismerete húzódott meg mögöttük. Az égi jelenségek a közösség időmérői, naptárai voltak – és ma is segíthetnek, hogy közelebb érezzük magunkat a természet ritmusához.

Hogyan figyeljük meg az októberi égboltot?

  • Keress sötét, fényszennyezéstől mentes helyet. A meteorokat legjobban városon kívül, hegyekben vagy sík vidéken láthatod.
  • Szabad szemmel figyeld az eget. Távcsőre nincs szükség, mert a meteorok széles égterületet járnak be.
  • A legjobb időpont: éjfél után, amikor az Orion csillagkép a legmagasabban jár.
  • Hagyd, hogy a szemed megszokja a sötétséget. Legalább 15–20 percet várj a teljes adaptálódásra.
  • Kívánj valamit! A néphit szerint a hullócsillag látványára kimondott kívánságok teljesülnek – főleg, ha titokban maradnak.

 

Októberi égi naptár 

Október 12. – A Hold közel jár a Neptunuszhoz; távcsővel a kékes színű bolygó megpillantható.
Október 14. – Fogyó hold, ideális idő a mélyég-objektumok (pl. Androméda-galaxis) megfigyelésére.
Október 17. – A Hold a legutolsó negyedében jár. Hagyományosan a befejezés, takarítás és elengedés napja.
Október 19–21. – Orionidák meteorraj maximuma; derült idő esetén szemet gyönyörködtető hullócsillag-zápor várható.
Október 22. – A (10) Hygiea kisbolygó oppozícióban; távcsöves megfigyelésre alkalmas este.
Október 24. – A Hold a Vénusz közelében jár a hajnali égbolton. Különösen szép együttállás figyelhető meg napkelte előtt.
Október 27. – Újhold. A sötét ég ideális a galaxisok, ködök és csillaghalmazok megfigyelésére.
Október 30. – A Hold újra közel kerül a Szaturnuszhoz; ragyogó párost alkotnak a kora esti égbolton.

Az októberi égbolt olyan, mint egy lassan pergő kozmikus történet: minden este új fejezetet nyit. Miközben a meteorok nyomot húznak az éjszakába, és a Hold ezüstfénye vándorol a horizonton, ugyanazt látjuk, amit őseink is láttak évszázadokkal ezelőtt. A különbség csupán annyi, hogy ma már tudjuk, mi miért történik – de a csodálat, amit érzünk, pontosan ugyanaz maradt. Talán épp ugyanúgy csodáljuk a hullócsillagokat, mit az elődeink száz évvel ezelőtt. Vajon ugyanazt kívánjuk, amit ők akkor kívántak? 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu