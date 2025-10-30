1 órája
Mint a filmeken...
Egy sztori, három befejezés. Jó dolguk van a hollywoodi filmek rendezőinek, eleve több módon fejezik be a cselekményt, aztán a tesztközönség szavazatai alapján döntik el, melyik kerül mozikba, melyik DVD-re extraként. De mi mit tegyünk, ha utólag átírnánk, amit elhibáztunk?
Legyünk a saját életünk rendezői! – bíztatnak erre a hollywoodi filmek is, de nem olyan könnyű a történetünk átírása, mint a moziban. Hiába játsszuk le magunkban többször, amit elszúrtunk, utólag csak gondolatban tudjuk a sztori végét happy enddé változtatni. Vágyakozhatunk a múlt megváltoztatására, ahogy ábrándozhatunk a filmipar fővárosáról.
Hollywoodi filmek több happy enddel
Azért az sem hiábavaló, ha a saját mozinkat fejben többször megnézzük, a következő sztorink boldog végére így jobban készülhetünk.
Megható bakonyi történet – Bajba keverte kis gazdiját a kutyus, aztán aggódott érteCsillag és a kamasz lány megható története.