Újságírói jegyzet

Mint a filmeken...

Egy sztori, három befejezés. Jó dolguk van a hollywoodi filmek rendezőinek, eleve több módon fejezik be a cselekményt, aztán a tesztközönség szavazatai alapján döntik el, melyik kerül mozikba, melyik DVD-re extraként. De mi mit tegyünk, ha utólag átírnánk, amit elhibáztunk?

Rimányi Zita

Legyünk a saját életünk rendezői! – bíztatnak erre a hollywoodi filmek is, de nem olyan könnyű a történetünk átírása, mint a moziban. Hiába játsszuk le magunkban többször, amit elszúrtunk, utólag csak gondolatban tudjuk a sztori végét happy enddé változtatni. Vágyakozhatunk a múlt megváltoztatására, ahogy ábrándozhatunk a filmipar fővárosáról.

A hollywoodi filmek és a saját történetünk. Utóbbit nem olyan könnyű átírni, mint a mozikban a happy endet.
Forrás: Pexels-illusztráció

Hollywoodi filmek több happy enddel

Azért az sem hiábavaló, ha a saját mozinkat fejben többször megnézzük, a következő sztorink boldog végére így jobban készülhetünk. 

 

 

