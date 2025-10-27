október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Meglepetést tartogat a hét, pár nap múlva visszatér a 20 fok körüli meleg

Címkék#környék#Balaton#csapadék#felhőzet#nap

A hét eleje még mozgalmas és szeles, de hamarosan fordul a kocka. A holnapi időjárás helyenként még záporos, hűvös, viszont a hét második felében már 20 fok fölé is melegedhet a levegő. A met.hu és a köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hétvégére igazi enyhe, kora tavaszias idő köszönthet be.

Ma délután változóan felhős, szeles és mozgalmas időre számíthatunk. Helyenként zápor is kialakulhat, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérséklet napközben 11–13 fok körül alakul. Az északnyugati szél időnként megerősödhet, ami hűvösebb érzetet hoz. A holnapi időjárás során már érezhető az enyhe melegedés is, mutatjuk.

A holnapi időjárás már enyhe melegedést hoz
A holnapi időjárás már enyhe melegedést hoz
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Holnapi időjárás és a hét további időjárása: lassú melegedés, 20 fok körül a hét végén

  • A holnapi időjárás során továbbra is változó felhőzet várható, helyenként záporokkal, északnyugati széllökésekkel. A hőmérséklet 10–15 fok között alakul.
  • Szerdán viszont már csapadékmentes, napos-fátyolfelhős idő jön, a reggeli 2 fok után délutánra 16 fok is lehet.
  • Csütörtökön a napsütés mellett már enyhébb levegő érkezik: 18–19 fok is előfordulhat, csak késő estétől nő a csapadék esélye.
  • A pénteki nap a változékonyság jegyében telik: időnként felhős ég, helyenként zápor, de a déli szél több helyen megerősödik, és 14–21 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Ez már a hét legmelegebb időszaka lesz – a met.hu előrejelzése szerint a hétvégén is kitart a 17-20 fok körüli enyheség a veszprémi térségben.
Holnapi időjárás és a hét további időjárása: lassú melegedés, 20 fok körül a hét végén
Holnapi időjárás és a hét további időjárása: lassú melegedés, 20 fok körül a hét végén
Forrás: met.hu

A Balaton és az őszi szünet programjaihoz kedvez az idő

A felmelegedés jó hír azoknak, akik az őszi szünetben a Balaton környékére terveznek kirándulást. A köpönyeg.hu és a met.hu adatai szerint a hét közepétől a tó környékén is sok napsütés várható, az északi-parton 17-20, a déli-parton pedig akár 20–21 fok is lehet. A könnyed kirándulások, biciklizések vagy városi séták így még október végén is kellemesen megvalósíthatók – csak reggel és este lesz hűvösebb, 5–7 fok körül.

Figyelmeztetések és tanácsok

A holnapi napokon a szél miatt érdemes rétegesen öltözni, és számítani a hűvösebb reggelekre. A péntekre várható melegebb időben nőhet a pollenek koncentrációja, ami az érzékenyeket megviselheti. Szombaton és vasárnap akár túrázni is lehet, de a késő esti órákban már előfordulhat kisebb zápor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu