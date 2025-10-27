Meglepetést tartogat a hét, pár nap múlva visszatér a 20 fok körüli meleg

Ma délután változóan felhős, szeles és mozgalmas időre számíthatunk. Helyenként zápor is kialakulhat, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérséklet napközben 11–13 fok körül alakul. Az északnyugati szél időnként megerősödhet, ami hűvösebb érzetet hoz. A holnapi időjárás során már érezhető az enyhe melegedés is, mutatjuk.

A holnapi időjárás már enyhe melegedést hoz

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Holnapi időjárás és a hét további időjárása: lassú melegedés, 20 fok körül a hét végén

A holnapi időjárás során továbbra is változó felhőzet várható, helyenként záporokkal, északnyugati széllökésekkel. A hőmérséklet 10–15 fok között alakul.

Szerdán viszont már csapadékmentes, napos-fátyolfelhős idő jön, a reggeli 2 fok után délutánra 16 fok is lehet.

Csütörtökön a napsütés mellett már enyhébb levegő érkezik: 18–19 fok is előfordulhat, csak késő estétől nő a csapadék esélye.

A pénteki nap a változékonyság jegyében telik: időnként felhős ég, helyenként zápor, de a déli szél több helyen megerősödik, és 14–21 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Ez már a hét legmelegebb időszaka lesz – a met.hu előrejelzése szerint a hétvégén is kitart a 17-20 fok körüli enyheség a veszprémi térségben.

Forrás: met.hu

A Balaton és az őszi szünet programjaihoz kedvez az idő

A felmelegedés jó hír azoknak, akik az őszi szünetben a Balaton környékére terveznek kirándulást. A köpönyeg.hu és a met.hu adatai szerint a hét közepétől a tó környékén is sok napsütés várható, az északi-parton 17-20, a déli-parton pedig akár 20–21 fok is lehet. A könnyed kirándulások, biciklizések vagy városi séták így még október végén is kellemesen megvalósíthatók – csak reggel és este lesz hűvösebb, 5–7 fok körül.

Figyelmeztetések és tanácsok

A holnapi napokon a szél miatt érdemes rétegesen öltözni, és számítani a hűvösebb reggelekre. A péntekre várható melegebb időben nőhet a pollenek koncentrációja, ami az érzékenyeket megviselheti. Szombaton és vasárnap akár túrázni is lehet, de a késő esti órákban már előfordulhat kisebb zápor.