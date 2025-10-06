október 6., hétfő

Napsütés és eső is lesz holnap – keleten derű, nyugaton ború várható (+ videó)

Címkék#időjárás#hőmérséklet#napsütés#eső#változékony

Holnap ismét kettős arcát mutatja az ősz. Míg a nyugati országrészben borongós, csapadékos idő ígérkezik, addig máshol a nap is előbújik a felhők mögül – derül ki a Köpönyeg friss előrejelzéséből.

A holnapi időjárás meglehetősen változékony lesz: a nyugati megyékben borult ég és eső kíséri a nap első felét, míg keleten és középen a napsütés és a gomolyfelhők váltják egymást - írja a koponyeg.hu. Bár a reggeli órákban még többfelé szükség lehet esernyőre, a délután már szárazabb, kellemesebb időt hoz. A szél többfelé élénken fúj, de csak helyenként okozhat kellemetlenséget. A hőmérséklet 16–17 fok körül tetőzik, így a nap második felében már kifejezetten enyhének ígérkezik az idő.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nyugaton esős, keleten napos lesz a holnapi időjárás

A nyugati térségekben a borongós, csapadékos idő a kora délutáni órákig tarthat, míg az ország többi részén kellemes, napos időszakokra is készülhetünk. A gomolyfelhők mellett rövid időre akár teljesen kitisztulhat az ég is.

Bár az igazi őszi meleg még várat magára, a 16–17 fokos csúcshőmérséklet ideális lehet például egy gombaszedéshez az erdőben. Szabadtéri programhoz esernyőt azért vigyünk magunkkal!

 

