Holnap újra szükség lehet az esernyőkre? Mutatjuk, mire készüljünk csütörtökön

Veszprém vármegyében időnként erősen felhős lesz az ég, de a legtöbb helyen száraz marad az idő. Csak helyenként fordulhat elő rövid zápor, tartós eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 15 és 20 °C között alakul, ami továbbra is enyhe, kora őszi értéknek számít. A szél északnyugati irányból fúj, és a nap folyamán egyre inkább megélénkül, időnként erősebb lökésekre is készülhetünk - írja a Köpönyeg a holnapi időjárásról.

Holnapi időjárás: Veszprém térségében változékony lesz az idő

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hűvös reggelre ébredhetünk, 7–8 °C körüli hőmérséklettel. A felhőzet több helyen már ekkor megjelenik, de komoly csapadék nem valószínű.

Több felhő, kevesebb napsütés jellemzi majd a délutánt. Néhol előfordulhat kisebb zápor, de a levegő továbbra is kellemes marad. A csúcshőmérséklet 15–20 °C között alakul.

Késő estére 10 °C köré hűl a levegő, a szél élénk marad, északnyugati irányból fújva. Az ég változóan, időnként erősen felhős lesz.

Különleges jelenségek, figyelmeztetések

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint holnapra nem adtak ki riasztást Veszprém térségére, de az élénk szél miatt a szabadtéri programoknál érdemes elővigyázatosnak lenni.

Tippek a napra

A változó felhőzet miatt réteges öltözködés javasolt.

A szél miatt praktikus egy szélfogó kabát vagy kapucnis pulóver.

A délutáni órák lesznek a legkellemesebbek szabadtéri programokra.

Összefoglalás

Veszprémben holnap változékony, de alapvetően enyhe idő várható. Gyakran lesz felhős az ég, néhol kisebb zápor is előfordulhat, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.