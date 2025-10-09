32 perce
Ezt mindenképpen tudnod kell a holnapi időjárásról, ha szabadtéri programot tervezel
Holnap Veszprém vármegyében a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, napközben pedig váltakozóan napos-felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet 20 fok közelében tetőzik, az északnyugati szél sokfelé megélénkül.
Holnapi időjárás Veszprém vármegyében: A reggeli órákban kisebb ködfoltok alakulhatnak ki, de ezek hamar megszűnnek, és napos, gomolyfelhős idő veszi át a helyüket. Csapadék gyakorlatilag nem várható, csak elvétve fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél a nap folyamán megerősödik, időnként élénk lökések kísérhetik, főként a nyíltabb térségekben. A délutáni hőmérséklet 19–20 °C körül alakul - írja a Köpönyeg.
Holnapi időjárás Veszprém térségében
- A kora reggeli órákban pára, illetve ködfoltok képződhetnek, de gyorsan feloszlanak. A levegő hőmérséklete 8–10 °C körül alakul.
- Változóan napos-felhős idő ígérkezik, 19–20 °C körüli maximumokkal. Csapadék alig valószínű, a szél viszont megerősödhet, főként a Bakony térségében.
- Kora estére 10–12 °C köré hűl a levegő, a szél még élénk maradhat, az ég pedig többnyire felhős lesz.
Figyelmeztetés, különleges jelenség
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint holnap nem várható veszélyes időjárási esemény Veszprém térségében. A szél élénk lehet, de riasztás nem indokolt.
Tippek a napra
- A reggeli ködfoltok miatt vezessünk óvatosan!
- A szél miatt érdemes szélfogó kabátot viselni.
- Dél körül ideális idő lesz sétára vagy szabadtéri programokra.
Összefoglalás
Veszprém vármegyében holnap változóan napos-felhős, száraz idő várható. A reggeli köd gyorsan megszűnik, a szél viszont többfelé megerősödik. A hőmérséklet 19–20 °C körül tetőzik – igazi, kellemes őszi nap elé nézünk.