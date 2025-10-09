Ezt mindenképpen tudnod kell a holnapi időjárásról, ha szabadtéri programot tervezel

Holnapi időjárás Veszprém vármegyében: A reggeli órákban kisebb ködfoltok alakulhatnak ki, de ezek hamar megszűnnek, és napos, gomolyfelhős idő veszi át a helyüket. Csapadék gyakorlatilag nem várható, csak elvétve fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél a nap folyamán megerősödik, időnként élénk lökések kísérhetik, főként a nyíltabb térségekben. A délutáni hőmérséklet 19–20 °C körül alakul - írja a Köpönyeg.

Holnapi időjárás Veszprém térségében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kora reggeli órákban pára, illetve ködfoltok képződhetnek, de gyorsan feloszlanak. A levegő hőmérséklete 8–10 °C körül alakul.

Változóan napos-felhős idő ígérkezik, 19–20 °C körüli maximumokkal. Csapadék alig valószínű, a szél viszont megerősödhet, főként a Bakony térségében.

Kora estére 10–12 °C köré hűl a levegő, a szél még élénk maradhat, az ég pedig többnyire felhős lesz.

Figyelmeztetés, különleges jelenség

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint holnap nem várható veszélyes időjárási esemény Veszprém térségében. A szél élénk lehet, de riasztás nem indokolt.

Tippek a napra

A reggeli ködfoltok miatt vezessünk óvatosan!

A szél miatt érdemes szélfogó kabátot viselni.

Dél körül ideális idő lesz sétára vagy szabadtéri programokra.

Összefoglalás

Veszprém vármegyében holnap változóan napos-felhős, száraz idő várható. A reggeli köd gyorsan megszűnik, a szél viszont többfelé megerősödik. A hőmérséklet 19–20 °C körül tetőzik – igazi, kellemes őszi nap elé nézünk.