október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Holnap kellemes idő, ma este ritka égi jelenséget csodálhatunk meg! + videó

Címkék#októberi#szuperhold#időjárás#hőmérséklet#telihold

Mutatjuk, mire számíthatnak a veszprémiek szerdán: napsütéses, szeles, kora őszi napra van kilátás. Aki szabadtéri programot tervez, jó eséllyel megúszhatja eső nélkül.

A Köpönyeg.hu és a Vmeteo.hu előrejelzése szerint gomolyfelhős, de alapvetően derült égbolt jellemzi majd a napot. A met.hu országos előrejelzése is megerősíti: csapadékra nem kell készülni, és a szél legfeljebb néhol lehet zavaró. A holnapi időjárás Veszprém vármegyében napos, gomolyfelhős lesz. A csapadék valószínűsége elhanyagolható, legfeljebb néhol fordulhat elő átmeneti zápor, de erre is kicsi az esély. A hőmérséklet délutánra 15 és 20 °C közé emelkedik. A szél északnyugati irányból fúj majd, időnként élénk lökésekkel – főként nyíltabb, dombosabb területeken.

Holnapi időjárás Veszprém vármegyében
A holnapi időjárás Veszprém vármegyében szebbnek ígérkezik a mainál
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A holnapi időjárás Veszprém vármegyében

A reggeli órákban 6 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk. Pára, enyhe ködfoltok előfordulhatnak, de ezek gyorsan feloszlanak. A szél már ilyenkor is megmozdulhat, de még nem lesz zavaró.

Délutánra felmelegszik az idő, a maximumok 15–20 °C között alakulnak. A napsütést gomolyfelhők kísérhetik, de ezek inkább díszletként jelennek meg, mintsem csapadékforrásként. A szél élénk marad, főként északnyugati irányból.

Napnyugta után 12–14 °C körüli értékek várhatók, éjjelre pedig akár 6–8 °C is lehet. A szél kissé mérséklődik, de marad mozgás a levegőben. Az ég változóan felhős lesz.

Különleges jelenség ma este a telihold: szuperhold Veszprém felett

Kedd este, napnyugta után érdemes az eget figyelni: egy ritka októberi szuperhold, a Harvest Moon kel fel. A Hold kb. 10%-kal közelebb lesz, így szokatlanul nagy és fényes lesz.

Az esemény egybeesik a Drakonidák meteorraj csúcsával, bár a Hold fénye zavarhatja a meteorok láthatóságát, bővebben itt írtunk róla.

Tipp: Figyeld a keleti horizontot napnyugta után 15–30 perccel – ekkor a leglátványosabb a felkelő, sárgás fényű Hold.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu