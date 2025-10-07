Holnap kellemes idő, ma este ritka égi jelenséget csodálhatunk meg! + videó

A Köpönyeg.hu és a Vmeteo.hu előrejelzése szerint gomolyfelhős, de alapvetően derült égbolt jellemzi majd a napot. A met.hu országos előrejelzése is megerősíti: csapadékra nem kell készülni, és a szél legfeljebb néhol lehet zavaró. A holnapi időjárás Veszprém vármegyében napos, gomolyfelhős lesz. A csapadék valószínűsége elhanyagolható, legfeljebb néhol fordulhat elő átmeneti zápor, de erre is kicsi az esély. A hőmérséklet délutánra 15 és 20 °C közé emelkedik. A szél északnyugati irányból fúj majd, időnként élénk lökésekkel – főként nyíltabb, dombosabb területeken.

A holnapi időjárás Veszprém vármegyében szebbnek ígérkezik a mainál

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A reggeli órákban 6 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk. Pára, enyhe ködfoltok előfordulhatnak, de ezek gyorsan feloszlanak. A szél már ilyenkor is megmozdulhat, de még nem lesz zavaró.

Délutánra felmelegszik az idő, a maximumok 15–20 °C között alakulnak. A napsütést gomolyfelhők kísérhetik, de ezek inkább díszletként jelennek meg, mintsem csapadékforrásként. A szél élénk marad, főként északnyugati irányból.

Napnyugta után 12–14 °C körüli értékek várhatók, éjjelre pedig akár 6–8 °C is lehet. A szél kissé mérséklődik, de marad mozgás a levegőben. Az ég változóan felhős lesz.

Különleges jelenség ma este a telihold: szuperhold Veszprém felett

Kedd este, napnyugta után érdemes az eget figyelni: egy ritka októberi szuperhold, a Harvest Moon kel fel. A Hold kb. 10%-kal közelebb lesz, így szokatlanul nagy és fényes lesz.

Az esemény egybeesik a Drakonidák meteorraj csúcsával, bár a Hold fénye zavarhatja a meteorok láthatóságát, bővebben itt írtunk róla.

Tipp: Figyeld a keleti horizontot napnyugta után 15–30 perccel – ekkor a leglátványosabb a felkelő, sárgás fényű Hold.