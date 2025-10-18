Holtfa sövény épül Csopakon

Ambrus Tibor, Csopak polgármestere a Facebook-oldalán jelnetette be, hogy "holtfa sövényt" építenek. Ennek sok előnye van, például újrahasznosítható a zöldhulladék; élőhelyet biztosíthat állatoknak; a lebomló faanyag humuszt és tápanyagokat juttat vissza a talajba; visszatartja a nedvességet, mérsékli a hőingadozást, és csökkenti a kiszáradást a közelében; valamint a sűrű gallyréteg képes tompítani a zajt és megfogni a port - ismertette a polgármester.

Cölöpözéssel elindult a "holtfa sövény" építése

Fotó: Ambrus Tibor/Facebook

Mi is az a "holtfa sövény"?

A nyári viharok után keletkezett károk megmutattak egy újabb lehetőséget a „hulladék” újrahasznosítására - írta meg a Csopak Hírek a holtfa ösvénnyel kapcsolatban. Egy holtfa sövény megépítéséhez a bokrok, fák nyírása, metszése után hátramaradó gallyak tökéletesen megfelelnek. Eredete az egykor a mezőgazdaságban elterjedt mezei sövényekig nyúlik vissza. A gazdák a legelők és a szántóföldek határán határjelzőként halmozták fel a kivágott faanyagot. A sövény eredetileg akár több méter széles volt, de a hossza, magassága és szélessége a kert adottságaihoz igazítható. A kertben a sövénynek legalább 0,5-1,0 m mélynek és 1,0-1,5 m magasnak kell lennie. A hossza tetszőleges, és a kert méretétől függ, de a 4 méter lenne az ideális.

Hogyan építsünk holtfa ösvényt?

A Csopak Hírekből az is kiderül, hogyan építhetünk saját holtfa sövényt: két sor erős ág vagy faoszlop földbe ásása, kb. 1-2 méter távolságra egymástól. A faoszlopok közé különböző vastagságú ágakat és gallyakat halmozunk. Fontos, hogy a vastagabb ágakat keverünk a vékonyabb gallyakkal úgy, hogy közöttük rések alakuljanak ki, ami átengedi a fényt, és helyet biztosít az állatoknak. Használhatunk olyan keményfát, mint a bükk, a tölgy, a galagonya, a feketefenyő, a mezei juhar és az akác, ezek ideálisak a holtfa-sövénybe, mivel lassan bomlanak le. Ezeket nyugodtan keverhetjük a puhafák hajtásaival.