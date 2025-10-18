október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kísérleti újítás

41 perce

Holtfa sövény épül Csopakon

Címkék#faoszlop#gallyréteg#holtfa sövény#tápanyag

Csopakon, az Üdülőfalu önkormányzati területén kísérletképpen a cölöpözéssel elindult a "holtfa sövény" építése.

Szilas Lilla

Ambrus Tibor, Csopak polgármestere a Facebook-oldalán jelnetette be, hogy "holtfa sövényt" építenek. Ennek sok előnye van, például újrahasznosítható a zöldhulladék; élőhelyet biztosíthat állatoknak; a lebomló faanyag humuszt és tápanyagokat juttat vissza a talajba; visszatartja a nedvességet, mérsékli a hőingadozást, és csökkenti a kiszáradást a közelében; valamint a sűrű gallyréteg képes tompítani a zajt és megfogni a port - ismertette a polgármester. 

Cölöpözéssel elindult a "holtfa sövény" építése
Cölöpözéssel elindult a "holtfa sövény" építése
Fotó: Ambrus Tibor/Facebook

Mi is az a "holtfa sövény"?

A nyári viharok után keletkezett károk megmutattak egy újabb lehetőséget a „hulladék” újrahasznosítására - írta meg a Csopak Hírek a holtfa ösvénnyel kapcsolatban. Egy holtfa sövény megépítéséhez a bokrok, fák nyírása, metszése után hátramaradó gallyak tökéletesen megfelelnek. Eredete az egykor a mezőgazdaságban elterjedt mezei sövényekig nyúlik vissza. A gazdák a legelők és a szántóföldek határán határjelzőként halmozták fel a kivágott faanyagot. A sövény eredetileg akár több méter széles volt, de a hossza, magassága és szélessége a kert adottságaihoz igazítható. A kertben a sövénynek legalább 0,5-1,0 m mélynek és 1,0-1,5 m magasnak kell lennie. A hossza tetszőleges, és a kert méretétől függ, de a 4 méter lenne az ideális.

Hogyan építsünk holtfa ösvényt?

A Csopak Hírekből az is kiderül, hogyan építhetünk saját holtfa sövényt: két sor erős ág vagy faoszlop földbe ásása, kb. 1-2 méter távolságra egymástól. A faoszlopok közé különböző vastagságú ágakat és gallyakat halmozunk. Fontos, hogy a vastagabb ágakat keverünk a vékonyabb gallyakkal úgy, hogy közöttük rések alakuljanak ki, ami átengedi a fényt, és helyet biztosít az állatoknak. Használhatunk olyan keményfát, mint a bükk, a tölgy, a galagonya, a feketefenyő, a mezei juhar és az akác, ezek ideálisak a holtfa-sövénybe, mivel lassan bomlanak le. Ezeket nyugodtan keverhetjük a puhafák hajtásaival.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu