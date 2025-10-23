3 órája
„Szívükre hallgattak” – Horváth Lajos Ottó színművész hangján szól a bakonybéli ünnepi beszéd (videó)
Online megemlékezés formájában tiszteleg 1956 hősei előtt a bakonybéli önkormányzat. A videós összeállítás képei alatt Horváth Lajos Ottó hangján hallható az ünnepi beszéd. Megtudtuk, miért vállalta el a felkérést a neves színművész.
Bakonybél az ünnepein gyakran közösségi összejövetelekkel erősíti a helyiek összetartását. Ezúttal viszont az ünnepi megemlékezés október 23-án online megemlékezés formájában jelent meg a Bakony szívében lévő falu felületein. A méltó tisztelgés sorai mellett attól is különleges, hogy Horváth Lajos Ottó Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész hangját hallhatjuk a videós összeállítást nézve, hallgatva.
Horváth Lajos Ottó és a Bakony
1956 hősei előtt tiszteleg Bakonybél, a megemlékezés szövegét az önkormányzat állította össze és felkérte a szöveg elmondására Horváth Lajos Ottót. Az ünnepi beszéd és a videós képsorok a forradalom eseményeit, lelkiségét idézik fel. Elhangzik az is, hogy a
Szívükre hallgattak...
Horváth Lajos Ottó nagyon szereti a Bakonyt, egyik kedvenc települése Bakonybél, amely olyan számára, mint egy kis ékszerdoboz. Többször járt a faluban az elmúlt években közeli barátaival és azt tervezi, hogy a jövőben visszatér a Bakony szívébe családjával. Ezért vállalta el a felkérést, tudtuk meg az önkormányzattól, amely hálás a kedves gesztusáért.