Október 23.

3 órája

„Szívükre hallgattak” – Horváth Lajos Ottó színművész hangján szól a bakonybéli ünnepi beszéd (videó)

Címkék#Horváth Lajos Ottó#bakonybéli#forradalom#videós#bakony#beszéd#színművész#önkormányzat#hang#szív

Online megemlékezés formájában tiszteleg 1956 hősei előtt a bakonybéli önkormányzat. A videós összeállítás képei alatt Horváth Lajos Ottó hangján hallható az ünnepi beszéd. Megtudtuk, miért vállalta el a felkérést a neves színművész. 

Rimányi Zita

Bakonybél az ünnepein gyakran közösségi összejövetelekkel erősíti a helyiek összetartását. Ezúttal viszont az ünnepi megemlékezés október 23-án online megemlékezés formájában jelent meg a Bakony szívében lévő falu felületein. A méltó tisztelgés sorai mellett attól is különleges, hogy Horváth Lajos Ottó Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész hangját hallhatjuk a videós összeállítást nézve, hallgatva.

Horváth Lajos Ottó Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész
Horváth Lajos Ottó Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész
Forrás: Centrál Színház, Horváth Judit

Horváth Lajos Ottó és a Bakony

1956 hősei előtt tiszteleg Bakonybél, a megemlékezés szövegét az önkormányzat állította össze és felkérte a szöveg elmondására Horváth Lajos Ottót. Az ünnepi beszéd és a videós képsorok a forradalom eseményeit, lelkiségét idézik fel. Elhangzik az is, hogy a 

Szívükre hallgattak...

Horváth Lajos Ottó nagyon szereti a Bakonyt, egyik kedvenc települése Bakonybél, amely olyan számára, mint egy kis ékszerdoboz. Többször járt a faluban az elmúlt években közeli barátaival és azt tervezi, hogy a jövőben visszatér a Bakony szívébe családjával. Ezért vállalta el a felkérést, tudtuk meg az önkormányzattól, amely hálás a kedves gesztusáért. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
