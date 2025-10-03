1 órája
Hős katona vágta le a kötélről az öngyilkos férfit
2025 szeptemberének utolsó napjaiban Zátrok Róbert tizedes, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezredének katonája, szolgálatteljesítés után egy barátjánál tartózkodott, mikor kiabálás verte fel a csendet. Nem várakozott: azonnal a hang irányába indult, és néhány házzal odébb egy kétségbeesett asszonnyal találkozott. Kiderült: férje épp a melléképületükben akart véget vetni életének.
A kapu zárva volt – de Zátrok nem habozott. Átmászott a kerítésen, közben értesítette a segélyhívót és folyamatosan tartotta a kapcsolatot a mentésirányítóval. A melléképületben a katona elvágta a gerendáról lógó kötelet, majd a férfi mozdulatlan testét a földre fektette, hogy megkezdje az újraélesztést Azonnali segítségnyújtásba kezdett: pulzus nem volt, a férfi nem lélegzett. Harminc mellkaskompresszió nem segített – a tizedes mégis kitartott hősiesen. Mire a mentők megérkeztek, sikerült beindítania a légzést. A mentősök stabilizálták az állapotát, és kórházba szállították – adta hírül a Honvédelmi Minisztérium.
Magánemberként hajtott végre hőstettet a bátor tizedes
Zátrok Róbert esete nem szokványos katonai történet. Nem csatákban vagy hadműveletekben cselekedet bátran, hanem a civil élet peremén, az önkéntesség és lélekjelenlét pillanatában állt helyt. Ez a fajta humanitárius fellépés ritkán kerül reflektorfénybe, de a társadalom számára értéket teremt: a katonai képzésben elsajátított fegyelem, gyors gondolkodás és fizikai rátermettség most életek között döntött. Szakértők rámutatnak: a cardiopulmonáris újraélesztés (CPR) minden perc számít, és a pulzus nélküli állapot miatt sokszor már percek alatt túl késő lehet. Zátrok tizedes nem adta fel – kitartott addig, amíg élettani reakció nem jelentkezett. A mentőszolgálat szerint az első segítő jelenléte és az azonnali beavatkozás gyakran döntő tényező egy élet és halál közötti küzdelemben.
A veszprémi életmentő katona egy pillanatra sem habozott, most az ország hálás neki
Veszprémben is akadt egy életmentő katona
Október elején egy másik honvéd, Stark Tamás szakaszvezető is életet mentett Veszprémben: szolgálatteljesítésre tartva egy földön fekvő idős asszonyt vett észre, akinek azonnal segítségére sietett. Felsegítette, vizet vitt neki, ellátta sérülését, majd amikor a nő rosszabbul lett, lefektette, fejét kezében tartva nyugtatta egészen a mentők megérkezéséig. A katonát országos elismerés övezte, tette a Magyar Honvédség emberségre és szolgálatra épülő hivatásának újabb példája lett.
Mélyebb tanulság: közösségi reflexek és példamutatás
Ez az esemény messze túlmutat egy személyes hőstetten. A lakóközösség reakciója, a gyors hívó segélykérői lánc, a katonai fegyelem és a mentőszolgálat összehangolt munkája együtt emelik ki a történetet. Amikor a média terjed az ilyen történeteken, az emberi szolidaritás és a felelősségvállalás értékei is megerősödnek. Az ilyen események segítenek tudatosítani: mindenki lehet segítő – néha nem kell sok, csak egy lélekjelenlét és egy gyors döntés.
A veszprémi életmentő katona egy pillanatra sem habozott, most az ország hálás neki
Kutyák, akik életeket mentenek: ők lehetnek 2025 legnagyobb hősei