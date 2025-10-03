Hős katona vágta le a kötélről az öngyilkos férfit

A kapu zárva volt – de Zátrok nem habozott. Átmászott a kerítésen, közben értesítette a segélyhívót és folyamatosan tartotta a kapcsolatot a mentésirányítóval. A melléképületben a katona elvágta a gerendáról lógó kötelet, majd a férfi mozdulatlan testét a földre fektette, hogy megkezdje az újraélesztést Azonnali segítségnyújtásba kezdett: pulzus nem volt, a férfi nem lélegzett. Harminc mellkaskompresszió nem segített – a tizedes mégis kitartott hősiesen. Mire a mentők megérkeztek, sikerült beindítania a légzést. A mentősök stabilizálták az állapotát, és kórházba szállították – adta hírül a Honvédelmi Minisztérium.

Igazi hősként viselkedett Zátrok Róbert a honvédség katonája

Kép: Honvédelmi Minisztérium Facebook

Magánemberként hajtott végre hőstettet a bátor tizedes

Zátrok Róbert esete nem szokványos katonai történet. Nem csatákban vagy hadműveletekben cselekedet bátran, hanem a civil élet peremén, az önkéntesség és lélekjelenlét pillanatában állt helyt. Ez a fajta humanitárius fellépés ritkán kerül reflektorfénybe, de a társadalom számára értéket teremt: a katonai képzésben elsajátított fegyelem, gyors gondolkodás és fizikai rátermettség most életek között döntött. Szakértők rámutatnak: a cardiopulmonáris újraélesztés (CPR) minden perc számít, és a pulzus nélküli állapot miatt sokszor már percek alatt túl késő lehet. Zátrok tizedes nem adta fel – kitartott addig, amíg élettani reakció nem jelentkezett. A mentőszolgálat szerint az első segítő jelenléte és az azonnali beavatkozás gyakran döntő tényező egy élet és halál közötti küzdelemben.