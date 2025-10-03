október 3., péntek

Életmentő tizedes

1 órája

Hős katona vágta le a kötélről az öngyilkos férfit

2025 szeptemberének utolsó napjaiban Zátrok Róbert tizedes, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezredének katonája, szolgálatteljesítés után egy barátjánál tartózkodott, mikor kiabálás verte fel a csendet. Nem várakozott: azonnal a hang irányába indult, és néhány házzal odébb egy kétségbeesett asszonnyal találkozott. Kiderült: férje épp a melléképületükben akart véget vetni életének.

A kapu zárva volt – de Zátrok nem habozott. Átmászott a kerítésen, közben értesítette a segélyhívót és folyamatosan tartotta a kapcsolatot a mentésirányítóval. A melléképületben a katona elvágta a gerendáról lógó kötelet, majd a férfi mozdulatlan testét a földre fektette, hogy megkezdje az újraélesztést  Azonnali segítségnyújtásba kezdett: pulzus nem volt, a férfi nem lélegzett. Harminc mellkaskompresszió nem segített – a tizedes mégis kitartott hősiesen. Mire a mentők megérkeztek, sikerült beindítania a légzést. A mentősök stabilizálták az állapotát, és kórházba szállították – adta hírül a Honvédelmi Minisztérium.

Igazi hősként viselkedett Zátrok Róbert tizedes
Igazi hősként viselkedett Zátrok Róbert a honvédség katonája
Kép: Honvédelmi Minisztérium Facebook

Magánemberként hajtott végre hőstettet a bátor tizedes

Zátrok Róbert esete nem szokványos katonai történet. Nem csatákban vagy hadműveletekben cselekedet bátran, hanem a civil élet peremén, az önkéntesség és lélekjelenlét pillanatában állt helyt. Ez a fajta humanitárius fellépés ritkán kerül reflektorfénybe, de a társadalom számára értéket teremt: a katonai képzésben elsajátított fegyelem, gyors gondolkodás és fizikai rátermettség most életek között döntött. Szakértők rámutatnak: a cardiopulmonáris újraélesztés (CPR) minden perc számít, és a pulzus nélküli állapot miatt sokszor már percek alatt túl késő lehet. Zátrok tizedes nem adta fel – kitartott addig, amíg élettani reakció nem jelentkezett. A mentőszolgálat szerint az első segítő jelenléte és az azonnali beavatkozás gyakran döntő tényező egy élet és halál közötti küzdelemben.

Veszprémben is akadt egy életmentő katona

Október elején egy másik honvéd, Stark Tamás szakaszvezető is életet mentett Veszprémben: szolgálatteljesítésre tartva egy földön fekvő idős asszonyt vett észre, akinek azonnal segítségére sietett. Felsegítette, vizet vitt neki, ellátta sérülését, majd amikor a nő rosszabbul lett, lefektette, fejét kezében tartva nyugtatta egészen a mentők megérkezéséig. A katonát országos elismerés övezte, tette a Magyar Honvédség emberségre és szolgálatra épülő hivatásának újabb példája lett.

A veszprémi életmentő katona példát mutatott emberségből és figyelmességből
Fotó: MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ/Facebook

Mélyebb tanulság: közösségi reflexek és példamutatás

Ez az esemény messze túlmutat egy személyes hőstetten. A lakóközösség reakciója, a gyors hívó segélykérői lánc, a katonai fegyelem és a mentőszolgálat összehangolt munkája együtt emelik ki a történetet. Amikor a média terjed az ilyen történeteken, az emberi szolidaritás és a felelősségvállalás értékei is megerősödnek. Az ilyen események segítenek tudatosítani: mindenki lehet segítő – néha nem kell sok, csak egy lélekjelenlét és egy gyors döntés.
 

 

