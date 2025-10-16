Időutazás a Hotel Veszprém múltjába (galéria)

A retró galéria bemutatja a Hotel Veszprém ikonikus pillanatait, az étteremtől a presszóig, a szobák berendezéséig. A vendégeket modern bútorok, rádió és televízió fogadta, a hetvenes években hetvenöt fő dolgozott a szállodában, a nyolcvanas évek végére már csak harmincnyolc. A fotók betekintést engednek a korabeli mindennapokba és a szálloda ünnepi eseményeibe – írja az Eötvös Károly könyvtár Facebook-oldalán.

Fotó a Hotel Veszprémről 1960 körüli időkből

Fotó: Bauer Sándor/Veszprém Vármegyei Helyismereti Gyűjtemény

Hotel Veszprém – múlt és emlékek

A szálloda a város modern arculatának fontos része volt, a helyi kulturális élet központjaként számos vendéget vonzott. A Hotel Veszprém 1967-ben nyílt meg, a főút korábbi elhelyezkedése és a tervezett belső elrendezés révén a szálloda a kor modern építészeti elképzeléseit követte. Az épület két emeletén összesen 90 szoba kapott helyet, pótágyakkal együtt 190–200 vendég elhelyezésére volt alkalmas.