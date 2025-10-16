október 16., csütörtök

Retró

2 órája

Időutazás a Hotel Veszprém múltjába (galéria)

Címkék#Hotel Veszprém#retro#helyismereti gyűjtemény#galéria#fénykor#szálloda

A retró fotóválogatás visszarepít az 1960–1980-as évekbe, és a szálloda egykori életét, vendéglátását és hangulatát idézi fel. A képek között látható a Hotel Veszprém étterme, presszója, a dísztóval ellátott porta előtti tér és a korabeli szobák berendezése.

Balogh Rebeka

A retró galéria bemutatja a Hotel Veszprém ikonikus pillanatait, az étteremtől a presszóig, a szobák berendezéséig. A vendégeket modern bútorok, rádió és televízió fogadta, a hetvenes években hetvenöt fő dolgozott a szállodában, a nyolcvanas évek végére már csak harmincnyolc. A fotók betekintést engednek a korabeli mindennapokba és a szálloda ünnepi eseményeibe – írja az Eötvös Károly könyvtár Facebook-oldalán. 

Fotó a Hotel Veszprémről 1960 körüli időkből
Fotó a Hotel Veszprémről 1960 körüli időkből
Fotó: Bauer Sándor/Veszprém Vármegyei Helyismereti Gyűjtemény

Hotel Veszprém – múlt és emlékek

A szálloda a város modern arculatának fontos része volt, a helyi kulturális élet központjaként számos vendéget vonzott. A Hotel Veszprém 1967-ben nyílt meg, a főút korábbi elhelyezkedése és a tervezett belső elrendezés révén a szálloda a kor modern építészeti elképzeléseit követte. Az épület két emeletén összesen 90 szoba kapott helyet, pótágyakkal együtt 190–200 vendég elhelyezésére volt alkalmas.

Időutazás a Hotel Veszprém múltjába

Fotók: Bauer Sándor/Veszprém Vármegyei Helyismereti Gyűjtemény

Az étterem és presszó a korabeli eleganciát tükrözte, a dísztóval ellátott porta előtti tér és a kiülős részek különleges hangulatot adtak a vendéglátásnak. 

A képek a szálloda mindennapjait, az étterem és presszó életét, valamint a kulturális eseményeket idézik fel, nosztalgikus hangulatot teremtve mindazok számára, akik szeretnék átélni a múlt élményeit. A képek az Eötvös Károly Könyvtár Veszprém Vármegyei Helyismereti Gyűjteményéből származnak.

Egy szeptemberi cikkünkben a mesterséges intelligencia jövőképe kapott hangsúlyt. Az Építsünk megint szépet Facebook-oldal kezdeményezésére a hotel homlokzatát a meglévő szerkezet megtartásával 19. századi stílusban képzelték el, a cél a városkép egységesítése és a történelmi hangulat visszaidézése volt.

 

